擔心川普對中國強硬 港股跌逾400點

美國共和黨總統候選人川普自行宣布當選，由於市場擔心他上任後將會大幅提高中國貨品關稅以及對中國態度強硬，香港股市備受壓力，今天以下跌逾400點作收。

恆生指數全日收盤下跌468點或2.23%，收報20538點；全日成交金額為港幣2168億元，是近期較高的單日成交量。

港股今早9時30分開盤後走勢並不明確，恆指在高點徘徊，但其後傳出川普在開票中持續領先後，恆指開始下跌，下午一度下跌了645點，收盤前稍為好轉。

港股各類股票全面下跌，其中以科技股表現較差。

市場分析師普遍認為，由於川普上台後可能會馬上調高對中國貨品的關稅，令美中經貿關係更趨緊張，且預期他對中國態度強硬，短期內港股將會面臨壓力。