美選開票川普領先 人民幣兌美元匯率一度貶破7.19

美國總統大選台北時間今天進入開票，在共和黨候選人川普得票一路領先下，人民幣兌美元匯率重挫，離岸人民幣兌美元一度貶破7.19，單日跌逾900點。在岸人民幣也一度貶破7.17關卡。

綜合新浪財經、第一財經、路透社報導，隨著美國大選開票川普（Donald Trump）一路領先，美元指數一度飆升1.63%，至105.19，創4個月新高。由於擔心川普將對中國商品徵收懲罰性關稅，人民幣今天也告下跌。

離岸人民幣兌美元匯率今天以7.0996開出，開盤後接連跌破7.13、7.17等關卡，下午一度跌破7.1922，單日貶超900點。截至下午4時，離岸人民幣兌美元匯率為7.1741，下跌749點，跌幅1.06%。

在岸人民幣兌美元今天以7.1264開出，近午也出現急貶，最低貶破7.17關卡。截至下午4時，在岸人民幣兌美元匯率為7.1576，下跌521點或0.73%。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，人民幣兌美元中間價今天報7.0993，調升23個基點。前一交易日中間價報7.1016，在岸人民幣昨天下午4時30分收盤價報7.1095，夜盤收報7.1060。

南華期貨指出，「川普交易」對匯率的影響更多帶來的是「強美元」，以及施加人民幣一定的貶值壓力。光大證券指出，後續來看，中國內資產定價的核心仍在於政策以及經濟數據的表現。

之前川普表示若當選會對中國進口商品加徵60%關稅，並結束中國最惠國的貿易地位。