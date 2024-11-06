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離岸人民幣跌破7.17 大陸國有大行傳出手阻貶

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2024年美國大選計票正如火如荼進行中。隨著川普拿下多個州，美元擴大漲幅，離岸人民幣6日早盤大幅震盪，最新跌破7.17，日內跌超700點。路透引述消息人士透露，大陸國有大行在境內即期市場賣出美元，緩解人民幣急跌走勢。新華社
2024年美國大選計票正如火如荼進行中。隨著川普拿下多個州，美元擴大漲幅，離岸人民幣6日早盤大幅震盪，最新跌破7.17，日內跌超700點。路透引述消息人士透露，大陸國有大行在境內即期市場賣出美元，緩解人民幣急跌走勢。新華社

2024年美國大選計票正如火如荼進行中。隨著川普拿下多個州，美元擴大漲幅，離岸人民幣6日早盤大幅震盪，最新跌破7.17，日內跌超700點。

路透引述消息人士透露，大陸國有大行在境內即期市場賣出美元，緩解人民幣急跌走勢。

離岸人民幣6日最低跌至7.1720，較上日大跌超700點，跌幅一度超過0.9%。在岸人民幣開盤後先後跌破7.12、7.13、7.14和7.15，最新報7.1505，較上日跌逾400點子。

大陸官方6日開出的中間價報7.0993，較上日升23點子，創逾半個月高。

市場人士普遍預計，若川普當選，由於偏向加徵關稅的施政理念，人民幣將不得不大幅貶值來對沖關稅；若賀錦麗當選，風險情緒好轉將利多人民幣匯率走強。同時，大陸監管層也將密切關注市場動向，並可能採取逆周期調節措施來防止外匯市場出現「羊群效應」。

川普先前執政期間，大陸是貿易戰和高額關稅的目標。川普這次爭取重返白宮，已揚言要對大陸商品加徵60%關稅。

面對日益複雜的國際環境和境內經濟放緩壓力，本周召開的全國人大常委會會議審議了增加地方政府債務限額置換存量隱性債務議案，釋放財政政策將進一步支持經濟復甦的信號。

大陸央行行長潘功勝並在會議上表示，將堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策逆周期調節力度，為經濟穩定增長和高質量發展營造良好的貨幣金融環境。

人民幣 川普

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