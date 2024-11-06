瞄準石油資金 大陸在沙烏地阿拉伯發行國債

瞄準石油資金，大陸將在沙烏地阿拉伯發行國債，規模不超過20億美元（新台幣648億元）。大陸透過交易所交易基金（ETF）相互上市等方式加強與沙國的金融合作，動搖在沙國擁有很強影響力的美國。

日經中文網報導，大陸財政部5日宣布，將在沙國首都利雅德於11到17日發行以美元計價的國債。利率及期限等具體發行條件將在近期公佈。

截至7月，沙國的政府主權財富基金「公共投資基金（PIF）」的管理資產總額已達到約9,250億美元，沙國豐富的石油資金，預計將成為此次大陸國債的潛在買家。

預計大陸2024年的財政赤字將達到人民幣4萬600億兆元。大陸先前一直嚴格控制國債發行，但由於少子老齡化背景下財政赤字擴大，增發國債已成必然。為順利消化國債，擴大外國投資者等投資者群體已成為政策課題之一。

沙國與美國的緊密關係正在動搖，同時與大陸在ETF相互上市等金融領域的合作不斷加深。

上海和深圳證券交易所7月16日，新上市了2檔與沙國證券交易所（Tadawul）的股價指數掛鉤的ETF。這成為大陸的首檔沙國股票ETF。

另一方面，沙國於10月30日，上市該國首檔中國股票ETF「Albilad南方東英MSCI香港中國股票ETF」。

8月，中國農業銀行、中國建設銀行、中國銀行等6家大陸國有金融機構與沙特公共投資基金（PIF）簽署了總額500億美元的資本合約。

大陸國家主席2022年12月訪問沙國，與沙國國王薩勒曼和權力核心人物艾哈邁德王子會談。雙方在沙國的經濟改革「願景2030」和大陸「一帶一路」等方面達成了合作共識，並簽署了中沙兩國的全面戰略夥伴關係協議。

基於這些關係，上海證券交易所2023年9月與沙國證券交易所簽署了在相互上市及ETF等方面的合作備忘錄。

這樣的金融合作不僅是為了吸引PIF等石油資金，也有助於大陸在中東地區擴大政治和外交影響力。

由於頁岩革命使美國實現能源自給自足，過去一直與美國保持牢固關係的沙國的地位不斷下降。大陸透過金融合作以及在沙國與伊朗之間進行外交正常化斡旋等，增強自身在中東的存在感，動搖美國的地位。