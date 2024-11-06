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川普開票領先令港股受壓 恆指午盤下跌547點

中央社／ 香港6日電

美國總統大選投票結束，共和黨候選人川普在開票中持續領先的消息傳來，對香港股市造成一定壓力，恆生指數早上一度下跌約600點。

港股今早9時30分開盤後走勢並不明確，恆指維持在27000點關口，分析師普遍認為投資者在等待美國總統大選結果，但其後傳出川普在開票中持續領先後，恆指開始下跌，一度跌約600點，中午收盤仍然下跌547點或2.61%，暫報20459點。

有市場分析師指出，投資者大都擔心川普當選後，可能會馬上調高對中國貨品的關稅，令美中經貿關係更趨緊張，這對港股構成頗大壓力。

不少分析認為，如果川普重新上台，港股短期內將會受壓，但中長線而言，港股表現仍要看中國全國人大常委會會議結束後，是否會如同外界所料，通過更大規模的支持經濟發展方案。

川普 港股 美國

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