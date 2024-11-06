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大陸央行行長：擴大貨幣政策逆周期調節力度

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸央行行長潘功勝表示，下一步工作要堅持支持性的貨幣政策立場，擴大貨幣政策逆周期調節力度，以支撐經濟成長。路透
大陸央行行長潘功勝表示，下一步工作要堅持支持性的貨幣政策立場，擴大貨幣政策逆周期調節力度，以支撐經濟成長。路透

大陸全國人大常委會第12次會議5日在北京舉行第2次全體會議，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝作出關於金融工作情況的報告，提出下一步工作要堅持支持性的貨幣政策立場，擴大貨幣政策逆周期調節力度，以支撐經濟成長。

新華社報導，潘功勝還表示，要全面加強金融監管，實際提高監管有效性。持續提升金融服務質效，擴大金融支持經濟高品質發展的力度。潘功勝指出，要不斷深化金融改革開放，加速建構大陸特色現代金融體系。積極穩健防範化解金融風險，全力維護金融體系整體穩定。

據中國人大網，會議聽取潘功勝受大陸國務院委託所作的關於金融工作情況的報告。報告介紹了2023年10月以來金融工作主要進展及成效、當前經濟金融面臨的形勢和問題

彭博報導，潘功勝此番發言，正值備受期待的全國人大常委會會議本周在北京召開之際。投資者正在密切關注此次會議，以從中尋找增量刺激措施的跡象。

大陸國務院總理李強5日表達，對政府能夠推動經濟持續向好、實現5%左右經濟成長目標的信心，稱貨幣政策、財政政策都有比較大的空間。

在李強發表上述樂觀言論之前發布的經濟數據顯示，大陸的服務業活動以7月以來最快速度擴張，代表在政府最近採取了一系列經濟刺激措施之後，消費者需求可能正在好轉。

全國人大常委會4日討論，大陸國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案。

中國人民銀行

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