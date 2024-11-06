上次訪馬時承諾積極探討延伸泰國 李強會見安華：紮實推動東岸鐵路

據新華社，大陸國務院總理李強11月5日下午在上海會見赴陸出席第七屆中國國際進口博覽會的馬來西亞總理安華。會面後，兩人共同出席兩國共建「一帶一路」合作規劃等合作文本交換儀式。李強對安華表示，雙方要紮實推動東岸鐵路、「兩國雙園」等旗艦項目。

今年3月，馬來西亞交通部長陸兆福宣布，馬來西亞考慮將東岸鐵路向北延伸到泰國邊境與泰國鐵路銜接，這次簽署的合作規畫是否與東岸鐵路延伸泰國有關，備受矚目。另馬來西亞希望中方提供的稀土開採技術，並未在報導中被提及。

馬來西亞東岸鐵路是連接馬來西亞半島東海岸經濟特區的雙線鐵路項目，全長688.3公里。該項目由中國交通建設集團有限公司承建，原預計2022年完工，但後受政治的因素干擾一度停工，復工後進展不快，目前預計會在2027年完工通車。

今年6月李強訪問馬來西亞，這是中國總理睽違9年首次訪馬。在訪問期間李強承諾，將積極與馬方探討將中資主導的「馬東鐵」延伸至泰國。安華此行主要是以工作訪問名義訪問中國大陸，並出席第七屆進博會開幕式，但也可算是對今年李強訪馬的回訪。

依據馬來西亞星洲日報報導，安華在與李強會面時表示，馬來西亞感謝中國一直以來支持馬來西亞參加金磚國家，並表示中馬在各個領域的合作都得到進展，包括經濟、社會、軍事與邊境保護等。

據新華社報導，李強表示，當前，中馬關係進入新的歷史發展階段，正朝著共建中馬命運共同體的目標穩步前進。習近平主席將同總理先生舉行會晤，為兩國關係深化發展做出進一步規劃。中方願與馬方一道落實兩國領導人重要共識，堅持互尊互信、平等相待、合作共贏，推動雙邊關係持續走在地區國家前列，攜手實現兩國共同發展繁榮。

安華則表示，中國是馬來西亞的好朋友、好夥伴，兩國高層往來不斷，各領域合作成果豐碩。馬方願同中方繼續在相互尊重、相互信任的基礎上，加強高層交往，深化共建「一帶一路」合作，拓展貿易、投資、通訊、數位經濟、教育等領域合作，密切人文交流。馬方支持中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》。馬方明年將接任東協輪值主席國，願以此為契機，密切同中方在國際和區域議題上的協作。

李強指出，中方願同馬方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，加強發展戰略對接和治國理政經驗交流，完善各領域合作佈局，以高水平戰略合作助推兩國現代化進程。雙方要紮實推動東岸鐵路、「兩國雙園」等旗艦項目，深挖新興領域合作潛力，不斷拓展合作新空間。

他說，中方願與馬方持續推進文明交流互鑑，繼續加強教育合作，推進簽證便利化，鼓勵兩國人民尤其是青年朋友常來常往，不斷增進相互理解和友誼。中國將大力支持馬方明年擔任東協輪值主席國工作，願同馬方加強在中國－東協等多邊框架內的協調配合，共同推動區域經濟整合，維護東協中心地位，維護亞洲家園的和平發展。