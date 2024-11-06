聽新聞
0:00 / 0:00
廣交會境外採購商25.3萬人到會 創新高
11月4日在廣州閉幕的第136屆中國進出口商品交易會創下歷史新高—25.3萬名境外採購商到會，首次突破25萬大關。中國對外貿易中心4日發佈的這一數字是統計至11月3日的，比上屆增長2.8%。
新華社報導，25.3萬名境外採購商來自214個國家和地區。「一帶一路」共建國家採購商佔比超六成，共計16.5萬人，增長3.7%；中東國家採購商數量增長最快，達3.4萬人，增長32.6%；歐美國家採購商明顯回升，到會5.4萬人，增長8.2%。
本屆廣交會，頭部跨國採購企業首次突破300家，達308家。出口意向成交額249.5億美元，較上屆有所增長。其中，「一帶一路」共建國家成交佔比過半，歐美傳統市場成交增長。
清華大學國情研究院副研究員楊竺松認為，在世界經濟放緩、國際貿易疲軟背景下，廣交會這些佳績顯示出中國智造的強大吸引力，以及國際社會對中國經濟前景和對外開放的信心。
首次參展的美國電商亞馬遜與近千家傳統外貿企業進行接洽。「廣交會聚集優秀的外貿廠商和品牌商，他們出海意願強，我們提供出口服務，契合彼此需求。」亞馬遜中國副總裁邱勝說。
廣交會上現場展示了數字化智能產品39萬件，綠色低碳產品逾104萬件。巴西中國商會總經理亞瑟·吉馬雷斯說，巴西企業紛紛在電子、可再生能源等領域尋求與中企合作。
廣交會是中國歷史最長、規模最大、商品最全、客商最多、成交效果最好的綜合性國際貿易盛會，被譽為「中國第一展」。第136屆廣交會於10月15日開幕。線下參展企業超3萬家，展出新品115萬件，新企業、新產品、新技術、新業態大量湧現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言