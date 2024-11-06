廣東前3季經濟成長 低於中國平均

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省第3季經濟數據出爐，據統計，今年廣東省前3季的經濟成長速度為3.4%，低於全中國平均的4.8%。珠三角9座城市中，僅深圳優於平均。分析指，前3季廣東在房地產投資、社會消費面均在全中國平均之下。

據經濟觀察報，截至11月1日，廣東省以及省內21個地級市第3季經濟數據全數出爐。作為中國第一經濟大省，廣東今年前3季的經濟成長率僅3.4%，低於全國平均4.8%。進一步分析珠江三角洲的9座城市，僅有深圳的5.4%優於全中國平均，廣州、佛山則為2%、1.6%，甚至低於全廣東省的平均。

地級市為中國行政區劃分的一種，介於省級行政區與縣級行政區之間。珠三角的9座地級市分別為深圳、廣州、佛山、東莞、惠州、珠海、江門、中山和肇慶。

報導分析，今年前3季，廣東的房地產投資、社會消費面均處在全中國平均之下，僅有外貿保持住了一如以往的強。據廣東省統計局的資料顯示，今年前3季，廣東固定資產投資年減3.4%，其中房地產開發投資下降17.2%；社會消費品零售總額人民幣3.54兆元（下同，約新台幣16兆元），年增0.7%；貨物進出口額6.75兆元，年增11.1%。

報導引述北京大學滙豐智庫於10月時發布的報告指出，廣東省的經濟成長速度在經歷了21世紀初的高速成長後，逐漸趨緩。COVID-19疫情之後，廣東省的經濟成長率一直略低於全中國平均。

在廣東全省經濟資料出爐的前一天，廣東省人民政府新聞辦公室官方微信「廣東發布」公布了一份由智庫「全球化及世界城市研究網絡（GaWC）」發布的2024年世界城市體系排名，其中中國的上榜城市包括北京、上海、廣州、深圳。其中，廣州名列第22名，深圳名列第30名。「廣東發布」特別強調，廣州2024年的排名，較2020年、2022年大幅上升。

廣東 深圳

延伸閱讀

深圳「鵬城第一峰」巨石是假的！ 穿窿露空心 網友被騙20年驚呆

「想看哪」41歲阿姨騙廣東11歲男童裸聊 他還打賞逾萬

廣東百歲老人額頭生「壽角」 醫生提醒：疾病表現要小心

華為營收7041億 廣東民企榜首

相關新聞

李強證實 大陸經濟變好了 有信心實現今年成長目標

大陸國務院總理李強表示，中國大陸主要經濟指標全面回升，經濟運行出現積極變化，中方正有條件加大逆周期調節力度，對中國大陸實...

字節跳動 營收逼近Meta

陸媒傳出字節跳動2024年上半年營收成長超過35%，達到730億美元，其中國際市場收入成長超過60%，達170億美元。這...

陸服務業PMI 攀近三月高點

財新網昨（5）日公布，10月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）來到52，較9月高出1.7，為近三個月高點，顯...

廣東前3季經濟成長 低於中國平均

廣東省第3季經濟數據出爐，據統計，今年廣東省前3季的經濟成長速度為3.4%，低於全中國平均的4.8%。珠三角9座城市中，...

廣交會境外採購商25.3萬人到會 創新高

11月4日在廣州閉幕的第136屆中國進出口商品交易會創下歷史新高—25.3萬名境外採購商到會，首次突破25萬大關。中國對...

第七屆進博會開幕 22家台企參展

第七屆中國國際進口博覽會昨天（5日）在上海開幕，由於時值大陸內需依舊疲弱之際，外界關注將於這次展會亮相的新產品、新技術，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。