大陸國務院總理李強昨在上海表示，九月底大陸推出一攬子增量政策後，主要經濟指標全面回升，經濟運行出現積極變化，大陸經濟良好基本面沒有改變，官方也有條件加大調節力度，對實現今年經濟目標充滿信心。

第七屆中國國際進口博覽會（進博會）昨天在上海登場，李強出席並致詞。針對當前局勢，李強指出，當前世界面臨百年變局，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義上升，全球和平與發展面臨不確定不穩定因素增多，但愈是如此，愈要堅持開放、擴大開放。

就大陸經濟現況，李強表示，大陸經濟良好的基本面沒有改變。今年前三季在去年高基期的情形下，經濟成長率仍實現百分之四點八的成長，速度在世界主要經濟體位居前列，特別是高科技產業投資持續保持兩位數成長，AI、先進製造、綠色經濟等新興產業蓬勃發展。

他說，大陸有能力推動經濟向好，面對經濟趨緩的壓力，有條件加大調節力道，財政與貨幣政策有更大空間，政策工具更豐富，宏觀調控精準性、有效性不斷增強。因此無論是對今年目標實現，或今後一個時期經濟發展，都充滿信心。

談到開放措施，李強說，已推動大陸關稅總水準降至百分之七點三，全面落實前六屆進博會宣布的開放措施，包括製造業外資准入限制清零。願進一步開放超大規模市場，包括將實施更多單邊開放措施，推動電訊、互聯網、教育文化、醫療等領域的有序開放。

另據財新網，十月財新中國服務業PMI為五十二，較九月高出一點七，為近三個月高點，顯示大陸服務業景氣度回升。