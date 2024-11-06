陸服務業PMI 攀近三月高點

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

財新網昨（5）日公布，10月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）來到52，較9月高出1.7，為近三個月高點，顯示服務業景氣度回升。分析認為，供需有所改善、信心回升，早前經濟刺激政策效果正在顯現，但就業市場壓力仍大，價格水平仍低迷。

10月財新中國服務業PMI分項數據顯示，10月供需擴張速度均有加快，其中新訂單指數在擴張區間上升。新訂單增速快於企業用工擴張速度，導致當月積壓工作量增幅達到7月來最高。

10月投入品價格指數仍高於榮枯線，但為7月來首次回落，降至長期均值以下。廠商反映，原料和能源價格持續上漲，但部分企業下調員工工資以緩和成本壓力。當月銷售價格指數從收縮區間微升至臨界點，顯示市場銷售價格有降有升，互相抵消。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，從財新中國製造業和服務業PMI各項數據看，市場需求止跌回穩，樂觀情緒有所恢復，政策效果開始顯現，增量政策在擴內需、促就業、保民生等方面效果如何，值得密切關注。

王喆指出，2024年全球經濟增長目標要能實現，有賴於居民消費需求的持續恢復，在更大範圍內以更大力度增加居民可支配收入，亦應成為增量政策發力點。

此前公布的10月財新中國製造業PMI為50.3，上升1點，重新升至50榮枯線之上。

PMI 指數

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