艾司摩爾 六度參展上海進博會
艾司摩爾（ASML）全球執行副總裁、中國區總裁沈波5日在上海進博會表示，本次是第六次參加，每年一度的盛會持續體現中國擴大開放、合作的承諾，與其企業文化高度契合，冀藉此增強業內外對ASML全景光刻解決方案認知。
ASML全景光刻解決方案是指ASML提供一系列光刻解決方案，旨在幫助客戶實現更多價值。這些解決方案包括DUV產品、量測設備和計算光刻業務，涵蓋從晶片製造到測試的各個環節。
中美科技戰時機敏感，沈波未接受媒體訪問，ASML展場人員表示，「我們沒有活動，只是展示而已」，這次主要是 以光刻機台、計算光刻和量測等三塊業務為展會主體，儘管與去年大同小異，ASML部分明星產品如光刻機、量測產品等主推產品，「都會在此以螢幕去做更多介紹」。
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