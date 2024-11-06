華爾街日報披露：陸官方救市 不會再出大招

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

美國大選登場，傳出中國可能推出大規模經濟刺激方案以應對美大選結果。但華爾街日報引述參與政策討論的人士指出，前述想法是一廂情願的，中國政府不會出「大招」，至少今年不會。

參與政策討論的人士表示，雖然美國未來四年對華政策可能會影響大陸的經濟軌跡，但大陸政府今年剩餘時間刺激方案的關鍵內容已確定，該方案只待在此次人大常委會會議上獲得正式批准。但大陸政府正討論美國大選可能將如何影響大陸的市場情緒。

前述人士指出，大陸政府計劃在此次人大常委會會議結束後發出信號，表明將推出更多支持經濟增長的措施，並且可以根據對大陸經濟風險的評估來擴大一系列漸進措施的規模。

報導引述接近領導層想法人士稱，如果美國共和黨總統候選人川普贏得選舉並履行其加徵關稅的承諾，大陸政府可能會通過增加在高端製造業，以及大陸領導層認為對本國競爭力至關重要的其他項目上的支出，來提振政府所說的國內「有效需求」。

如果賀錦麗當選，她的政策與拜登對華強硬但更有針對性和可預測性方式類似，大陸領導人看來，可能是兩害中較輕的一害。

自9月24日大陸官方推出一攬子政策救市以來，市場關注後續是否會再出大招來提振市場信心，特別是財政上刺激政策。目前較為清晰訊號是，財政刺激的規模或具體時間表需待人大常委會8日會議後，才可能比較明朗。

人大常委會 美國大選

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