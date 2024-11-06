李強證實 大陸經濟變好了 有信心實現今年成長目標

大陸國務院總理李強表示，中國大陸主要經濟指標全面回升，經濟運行出現積極變化，中方正有條件加大逆周期調節力度，對中國大陸實現今年經濟目標充滿信心。這是大陸一連串利多政策後，總理首次出來證實大陸經濟已經變好了。

李強5日在上海參加第七屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）指出，舉辦進博會是中國擴大開放重要舉措，是對世界做出的鄭重承諾，也是中國和世界「雙向奔赴」的共同約定。進博會前六屆累計成交額超過4,200億美元。而這次進博會各方更加踴躍參與，共有152個國家地區和國際組織約3,500家境外企業參加本次進博會，其中世界500強和行業龍頭企業達到297家，再創歷史新高。

李強在進博會演講重點 圖／經濟日報提供

李強表示，今年前三季在去年高基期的情形下，經濟成長率仍實現4.8%的年增幅，速度在世界主要經濟體位居前列，特別是高新技術產業投資持續保持兩位數高成長幅度，AI、先進製造、綠色經濟等新興產業蓬勃發展。

李強指出，大陸政府有能力推動經濟向好，面對經濟趨緩的壓力，有條件加大調節力道，財政與貨幣政策有更大空間，政策工具更豐富，宏觀調控精準性、有效性不斷增強，因此無論是對今年目標實現，或是今後一個時期大陸經濟發展，都充滿信心。

談到是否有信心實現今年的經濟成長目標，李強說，大陸經濟正以自己的方式做出貢獻。9月26日中共政治局召開經濟工作會議，推出一攬子增量政策後，主要經濟指標全面回升，經濟運行出現積極變化，呈現良好態勢，說明中國大陸經濟良好基本面無改變，新動能加快成長壯大，中國大陸經濟韌性強，迴旋餘地大。

他強調，大陸政府有條件加大逆周期調節力度，對實現今年經濟目標，以及今後一段時期中國經濟發展充滿信心，當前全球經濟復甦乏力，各國需要合作共贏，摒棄零和博弈，大陸會實施更多單邊開放措施，繼續擴大單方面免簽政策，對最不發達國家實施零關稅，支持發展中國家分享全球發展紅利，讓發展成果惠及更多國家人民。