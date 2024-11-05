川普勝選殺傷力大 分析師：大陸刺激規模可能擴大20%

美國總統大選結果，預料將影響大陸的財政刺激規模。南華早報引述分析師的話指出，美國共和黨總統候選人川普若獲勝可能促使大陸推出更大規模的刺激計畫，以抵銷任何潛在關稅的衝擊。估計顯示，如果川普獲勝，大陸財政刺激規模可能較副總統賀錦麗勝選高出10%至20%。

經濟學人智庫（EIU）中國首席經濟學家蘇月指出，大陸為期5天的全國人大常委會議時間上與美國總統大選重疊，反映外部因素對大陸國內政策的重要性，也凸顯外部衝擊對經濟與氛圍的影響。

他表示，全國人大常委會可能基於美國的選舉結果來決定財政刺激規模。如果川普上台，大陸政府或許將釋出更積極的刺激訊號，以抵銷市場對大陸的疑慮。

經濟學人智庫（EIU）預計，大陸政府將發行人民幣6兆的特別主權債券，用於債務置換與大型銀行的資本重組，另外人民幣4兆的地方政府專項債券，以收購閒置土地與未售出庫存房。

蘇月認為，「如果川普勝選，刺激計畫可能高於該規模，或者全國人大常委會將公布更積極的承諾」。

野村經濟學家陸挺、王競預測，未來幾年，刺激計畫的規模每年約佔國內生產毛額（GDP）2%至3%，川普勝選可能將使該比例推向3%。他們說：「我們認為美國選舉結果將對北京刺激措施的規模有所影響，但影響應該有限，因為北京的主要挑戰來自內部而非外部。」

在競選期間，川普揚言對大陸進口產品課徵60％關稅，賀錦麗則沒有顯示將與拜登政府的科技限制有所分歧。而出口仍是大陸經濟的主要趨力，美國也還是大陸產品的首要目的地。

投資銀行高盛集團經濟學家表示，「美國較高的關稅將使大陸決策者願意推出更多的刺激措施，以抵銷任何拖累經濟的衝擊」。

高盛報告指出，川普預料「將迅速採取行動，提高大陸的進口關稅」，而對一些戰略進口產品徵收60%關稅是可能的，至於消費產品的關稅增幅將較小。

該報告還提到，「這或許導致大陸進口產品的平均關稅上升20個百分點，雖低於提議，但仍是2018至2019貿易戰期間的2倍之多」。報告補充，60%的關稅恐衝擊大陸實質GDP兩個百分點。

報告稱，北京方面可能採取的其他反制措施包括允許人民幣貶值、減少美國進口、徵收報復性關稅以及限制包括稀土在內的關鍵材料向美國出口。