快訊

川普、賀錦麗誰勝選？2大因素決定「何時得知結果」 搖擺州投票結束時間曝

香港機場第三跑道 月底全面啟用

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
圖為香港國際機場第三跑道效果圖。（香港中通社）
圖為香港國際機場第三跑道效果圖。（香港中通社）

香港政府宣布，香港機場第三跑道系統將於本月二十八日全面啟用，標誌香港國際機場發展的新里程碑。香港機場管理局說，正等待有關當局簽發機場牌照，牌照將涵蓋現有的南跑道及北跑道、重新配置的中跑道、相關滑行道，以及支援設施的運作。

港府署理財政司長黃偉綸宣布，建造八年的香港機場三跑道系統將於本月二十八日全面啟用，目標每年服務一億二千萬人次旅客及一千萬公噸貨物。

黃偉綸出席航空博覽會致詞說，過去一個財政年度，香港機場共接待旅客四千五百萬人次，貨物吞吐量達四百五十萬噸。未來三跑道系統帶來的潛在成長非常可觀，有望令香港成為更強大的航運樞紐，更好地服務區內以至區外國家地區。

香港機場管理局說，將與業務伙伴展開三跑道客運設施的籌備工作，包括各項客運服務的實地準備，以及零售商店和服務商戶的租賃事宜等，預料明年底起，分階段啟用擴建後的二號客運大樓。

港府運輸及物流局說，香港機場三跑道系統全面啟用後，機場擴建後有望在二○三五年起大幅提升機場客運及貨運功能，創造更多就業機會，帶來龐大長遠經濟效益。為充份把握三跑道系統帶來的機遇，港府會與機管局合作，大力擴展香港航空網絡，包括支持機場加強主要航線的服務、提早布局與一帶一路國家的民航合作及鼓勵航空公司開拓新航點。

香港空運貨站行政總裁鄺永銓說，香港機場連續十三年成為全球最繁忙的空運機場，但在建成三跑道前，機場升降位置供不應求，未來可處理的貨量能提升至一千萬公噸，當效率提升後，便可改善貨運成本。

機場 香港

延伸閱讀

避免塞機重演！機場空側模擬分析系統明年移交桃機使用

689大戰比卡超：香港明日大嶼爭議，引爆梁振英與李家超的兩代特首吵架

陸生以假學歷報讀香港教大 入獄3個月

米其林指南餐飲進軍國門 桃機等4機場飄香

相關新聞

陸強化東協商貿合作 廣西搭建東協商品一站式採購平台

大陸與東協之間的經貿往來加速發展，廣西作為大陸唯一與東協國家陸海相連的省份，成為重要的經貿戰略第一站。來自新加坡的肉骨茶...

創銷售額新紀錄 「小米15」拿下天貓雙11國產機銷量、金額雙冠軍

小米官方旗艦店官方微博5日發布小米天貓超級品牌日戰報，累計成交突破人民幣16億元，創2024天貓超級品牌日銷售額新紀錄，...

字節跳動國際市場營收增60％ 上半年收入直逼Meta

儘管在美國面臨封殺危機，但在TikTok的帶動下，2024年上半年字節跳動的整體收入增長超過35%，達到約730億美元（...

川普勝選殺傷力大 分析師：大陸刺激規模可能擴大20%

美國總統大選結果，預料將影響大陸的財政刺激規模。南華早報引述分析師的話指出，美國共和黨總統候選人川普若獲勝可能促使大陸推...

香港機場第三跑道 月底全面啟用

香港政府宣布，香港機場第三跑道系統將於本月二十八日全面啟用，標誌香港國際機場發展的新里程碑。香港機場管理局說，正等待有關...

聯發科天璣8400來了！傳小米要首發 有助帶來銷售熱潮

聯發科天璣8400晶片要來了，傳出小米要首發用在紅米Redmi Turbo手機，預計將有助於小米旗下的紅米手機帶來一波銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。