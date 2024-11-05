香港機場第三跑道 月底全面啟用

香港政府宣布，香港機場第三跑道系統將於本月二十八日全面啟用，標誌香港國際機場發展的新里程碑。香港機場管理局說，正等待有關當局簽發機場牌照，牌照將涵蓋現有的南跑道及北跑道、重新配置的中跑道、相關滑行道，以及支援設施的運作。

港府署理財政司長黃偉綸宣布，建造八年的香港機場三跑道系統將於本月二十八日全面啟用，目標每年服務一億二千萬人次旅客及一千萬公噸貨物。

黃偉綸出席航空博覽會致詞說，過去一個財政年度，香港機場共接待旅客四千五百萬人次，貨物吞吐量達四百五十萬噸。未來三跑道系統帶來的潛在成長非常可觀，有望令香港成為更強大的航運樞紐，更好地服務區內以至區外國家地區。

香港機場管理局說，將與業務伙伴展開三跑道客運設施的籌備工作，包括各項客運服務的實地準備，以及零售商店和服務商戶的租賃事宜等，預料明年底起，分階段啟用擴建後的二號客運大樓。

港府運輸及物流局說，香港機場三跑道系統全面啟用後，機場擴建後有望在二○三五年起大幅提升機場客運及貨運功能，創造更多就業機會，帶來龐大長遠經濟效益。為充份把握三跑道系統帶來的機遇，港府會與機管局合作，大力擴展香港航空網絡，包括支持機場加強主要航線的服務、提早布局與一帶一路國家的民航合作及鼓勵航空公司開拓新航點。

香港空運貨站行政總裁鄺永銓說，香港機場連續十三年成為全球最繁忙的空運機場，但在建成三跑道前，機場升降位置供不應求，未來可處理的貨量能提升至一千萬公噸，當效率提升後，便可改善貨運成本。