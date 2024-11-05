快訊

總預算再卡關 政院允周四邀朝野協商：以最高誠意溝通

川普、賀錦麗誰勝選？2大因素決定「何時得知結果」 搖擺州投票結束時間曝

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科天璣8400來了！傳小米要首發 有助帶來銷售熱潮

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
聯發科天璣8400要來了，傳出小米要首發。圖／取自快科技
聯發科天璣8400要來了，傳出小米要首發。圖／取自快科技

聯發科天璣8400晶片要來了，傳出小米要首發用在紅米Redmi Turbo手機，預計將有助於小米旗下的紅米手機帶來一波銷售熱潮。

快科技報導，據悉，聯發科天璣8400採用Cortex-A725全大核架構設計，CPU主頻最高突破了3GHz，同時集成了天璣9400同款GPU IP，即Immortalis-G925，擁有出色的圖形處理能力。

在性能測試中，天璣8400的總成績突破了170萬分，超過了驍龍8 Gen2晶片，目前天璣8400的性能仍在持續優化當中，量產版本性能可能會更高。

眾所周知，天璣系列晶片一直以來都以高性價比著稱，上一代晶片天璣8300由Redmi K70E首發搭載，首發起售價是人民幣1,999元（約新台幣9,000元），按照慣例，天璣8400晶片終端也將定位在人民幣2,000元左右。

爆料稱Redmi Turbo將首發天璣8400晶片，這將是Redmi Turbo系列最強悍的機型，新品預計在12月份登場，值得期待。

外媒報導，根據知名的微博爆料客數碼閒聊站表示，聯發科最新的中階晶片組天璣 8400 跟上一代一樣都是採用台積電的4奈米製程工藝，但這一次將會看齊天璣 9300 與天璣 9400的設計，採用Cortex-A725全大核心設計，據傳藉由這種新架構，使得天璣8400的性能表現大幅提升，其安兔兔測試得分竟可達到達到170萬至180萬之間，性能表現逼近去年旗艦晶片Snapdragon 8 Gen 3得分約200萬的水準，其優越性能表現非常令人期待。

雖然目前尚無法得知聯發科天璣8400的發表日期，但這款晶片組的型號「MT6899」已經出現在小米作業系統的資料庫中，可見採用這款晶片組的小米、紅米或Poco產品已經正在開發中，或許很快就會跟大家見面了。

台積電 售價

延伸閱讀

創銷售額新紀錄 「小米15」拿下天貓雙11國產機銷量、金額雙冠軍

聯發科擴大在地採購 前三季已達2000億元

聯發科「智在家鄉」頒獎 顧大為：今年在地採購逾兩千億

輝達新晶片催速 鴻海、廣達補

相關新聞

陸強化東協商貿合作 廣西搭建東協商品一站式採購平台

大陸與東協之間的經貿往來加速發展，廣西作為大陸唯一與東協國家陸海相連的省份，成為重要的經貿戰略第一站。來自新加坡的肉骨茶...

創銷售額新紀錄 「小米15」拿下天貓雙11國產機銷量、金額雙冠軍

小米官方旗艦店官方微博5日發布小米天貓超級品牌日戰報，累計成交突破人民幣16億元，創2024天貓超級品牌日銷售額新紀錄，...

字節跳動國際市場營收增60％ 上半年收入直逼Meta

儘管在美國面臨封殺危機，但在TikTok的帶動下，2024年上半年字節跳動的整體收入增長超過35%，達到約730億美元（...

川普勝選殺傷力大 分析師：大陸刺激規模可能擴大20%

美國總統大選結果，預料將影響大陸的財政刺激規模。南華早報引述分析師的話指出，美國共和黨總統候選人川普若獲勝可能促使大陸推...

香港機場第三跑道 月底全面啟用

香港政府宣布，香港機場第三跑道系統將於本月二十八日全面啟用，標誌香港國際機場發展的新里程碑。香港機場管理局說，正等待有關...

聯發科天璣8400來了！傳小米要首發 有助帶來銷售熱潮

聯發科天璣8400晶片要來了，傳出小米要首發用在紅米Redmi Turbo手機，預計將有助於小米旗下的紅米手機帶來一波銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。