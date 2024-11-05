快訊

川普、賀錦麗誰勝選？2大因素決定「何時得知結果」 搖擺州投票結束時間曝

聽新聞
0:00 / 0:00

創銷售額新紀錄 「小米15」拿下天貓雙11國產機銷量、金額雙冠軍

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米15手機熱賣，拿下天貓雙11國產機銷量及金額雙冠軍。圖／法新社
小米15手機熱賣，拿下天貓雙11國產機銷量及金額雙冠軍。圖／法新社

小米官方旗艦店官方微博5日發布小米天貓超級品牌日戰報，累計成交突破人民幣16億元，創2024天貓超級品牌日銷售額新紀錄，刷新小米天貓超級品牌日銷售額新紀錄。

快科技報導，小米戰報顯示，小米15系列斬獲天貓雙11國產手機新品銷量、銷售額雙冠軍，小米15、小米15 Pro和Redmi K70至尊版還霸榜天貓雙11手機熱賣榜國產手機TOP3。

據瞭解，小米15系列於10月31日首銷，售價人民幣4,499元起，新機開售多日還賣到斷貨，十分火爆。小米集團總裁盧偉冰此前表示，小米15的部分版本缺貨了，對此他表達歉意，並承諾已經安排提拉生產追貨。

作為小尺寸旗艦手機，小米15整機僅寬71.2mm、輕至191公克，採用一體航空鋁邊框，相機Deco為一體化3D冷雕火山口。

手機正面為6.36吋四窄邊直屏，解析度1.5K，定製M9發光材料，支援120Hz刷新率。小米15 Pro則為2K 6.73吋等深四曲屏，對比小米14的1.5K屏，小米15 Pro的2K屏的功耗幾乎相同，整個螢幕的功耗下降24%。

小米15全系首發高通驍龍8至尊版晶片，搭載5,000萬畫素徠卡三攝，小米15 Pro還搭載了小米14 Ultra同款索尼IMX858潛望式長焦鏡頭，除支援等效120mm光學定焦外，還支持最高10X無損混合變焦。兩款機型均預裝小米澎湃OS 2作業系統，該系統自研微架構調度器，著重優化了應用啟動速度等方面。

小米表示，小米15系列是小米手機有史以來，最先進、最流暢、最精緻的數位旗艦手機。

品牌 天貓 雙11

延伸閱讀

7-ELEVEN雙11搶攻黃金投資、排隊美食潮！「i預購」限時回饋最高17%　「iOPEN Mall」抽東京雙人來回機票

「小米雙11」今晚開跑！5大新品領軍、明星商品最低5折起　曬單再抽萬元禮金

搶蘋果用戶？小米手機將全面支持蘋果設備 雷軍：融入小米生態

刷新紀錄 小米汽車SU7 Ultra締造紐北賽道「最快四門車」

相關新聞

陸強化東協商貿合作 廣西搭建東協商品一站式採購平台

大陸與東協之間的經貿往來加速發展，廣西作為大陸唯一與東協國家陸海相連的省份，成為重要的經貿戰略第一站。來自新加坡的肉骨茶...

創銷售額新紀錄 「小米15」拿下天貓雙11國產機銷量、金額雙冠軍

小米官方旗艦店官方微博5日發布小米天貓超級品牌日戰報，累計成交突破人民幣16億元，創2024天貓超級品牌日銷售額新紀錄，...

字節跳動國際市場營收增60％ 上半年收入直逼Meta

儘管在美國面臨封殺危機，但在TikTok的帶動下，2024年上半年字節跳動的整體收入增長超過35%，達到約730億美元（...

川普勝選殺傷力大 分析師：大陸刺激規模可能擴大20%

美國總統大選結果，預料將影響大陸的財政刺激規模。南華早報引述分析師的話指出，美國共和黨總統候選人川普若獲勝可能促使大陸推...

香港機場第三跑道 月底全面啟用

香港政府宣布，香港機場第三跑道系統將於本月二十八日全面啟用，標誌香港國際機場發展的新里程碑。香港機場管理局說，正等待有關...

聯發科天璣8400來了！傳小米要首發 有助帶來銷售熱潮

聯發科天璣8400晶片要來了，傳出小米要首發用在紅米Redmi Turbo手機，預計將有助於小米旗下的紅米手機帶來一波銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。