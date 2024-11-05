創銷售額新紀錄 「小米15」拿下天貓雙11國產機銷量、金額雙冠軍

小米官方旗艦店官方微博5日發布小米天貓超級品牌日戰報，累計成交突破人民幣16億元，創2024天貓超級品牌日銷售額新紀錄，刷新小米天貓超級品牌日銷售額新紀錄。

快科技報導，小米戰報顯示，小米15系列斬獲天貓雙11國產手機新品銷量、銷售額雙冠軍，小米15、小米15 Pro和Redmi K70至尊版還霸榜天貓雙11手機熱賣榜國產手機TOP3。

據瞭解，小米15系列於10月31日首銷，售價人民幣4,499元起，新機開售多日還賣到斷貨，十分火爆。小米集團總裁盧偉冰此前表示，小米15的部分版本缺貨了，對此他表達歉意，並承諾已經安排提拉生產追貨。

作為小尺寸旗艦手機，小米15整機僅寬71.2mm、輕至191公克，採用一體航空鋁邊框，相機Deco為一體化3D冷雕火山口。

手機正面為6.36吋四窄邊直屏，解析度1.5K，定製M9發光材料，支援120Hz刷新率。小米15 Pro則為2K 6.73吋等深四曲屏，對比小米14的1.5K屏，小米15 Pro的2K屏的功耗幾乎相同，整個螢幕的功耗下降24%。

小米15全系首發高通驍龍8至尊版晶片，搭載5,000萬畫素徠卡三攝，小米15 Pro還搭載了小米14 Ultra同款索尼IMX858潛望式長焦鏡頭，除支援等效120mm光學定焦外，還支持最高10X無損混合變焦。兩款機型均預裝小米澎湃OS 2作業系統，該系統自研微架構調度器，著重優化了應用啟動速度等方面。

小米表示，小米15系列是小米手機有史以來，最先進、最流暢、最精緻的數位旗艦手機。