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陸強化東協商貿合作 廣西搭建東協商品一站式採購平台

聯合報／ 記者陳湘瑾／南寧即時報導
中國—東盟特色商品匯聚中心廣西館，陳列各種品牌的螺獅粉。記者陳湘瑾／攝影
中國—東盟特色商品匯聚中心廣西館，陳列各種品牌的螺獅粉。記者陳湘瑾／攝影

大陸與東協之間的經貿往來加速發展，廣西作為大陸唯一與東協國家陸海相連的省份，成為重要的經貿戰略第一站。來自新加坡的肉骨茶、馬來西亞的白咖啡、泰國的醬料和廣西的六堡茶等，都陳列於南寧國際物流園的「中國—東盟（東協）特色商品匯聚中心」，買家可以在這裡一站式選購來自東協與RCEP（區域全面經濟夥伴協定）其他區域國家的商品。

大陸和東協領導人在2002年開啟自貿區建設，在2010年建成自貿區。2015年雙方達成升級協議，形成自貿區2.0版，協議於2019年全面實施，2022年11月又啟動3.0版升級談判，並在今年10月完成中國—東盟自貿區3.0版談判。

在自貿區的帶動下，大陸連續15年保持東協第一大貿易夥伴，東協連續4年成為中國第一大貿易夥伴。大陸海關總署10月14日發布的數據顯示，今年1月到9月，大陸與東協貿易進出口金額為7,157.7億美元，年增7.4%，其中大陸出口到東協為4246.7億美元，年增10.2%，東協進口到大陸的金額為2199億美元，年增3.6%。

其中廣西作為大陸唯一與東協國家陸海相連，也是大陸西部唯一擁有出海口的省份，目前正加快建設大陸與東協時間最短、效率最高、價格最優的國際陸海貿易新通道。為了以「物」促「流」，中新南寧國際物流園與中國—東盟博覽會秘書處2021年聯合打造「中國—東盟特色商品匯聚中心」，搭建大陸與東協、RCEP其他區域國家乃至「一帶一路」沿線重要國家經貿往來線上線下一站式平台。

中國—東盟特色商品匯聚中心2022年9月正式啟動，目前已經完成線下17個國家主題展館的建設，同步搭建線上平台，入駐商品種類達5000種，目前合作對象以大型通路業者為主，買家可以在匯聚中心瀏覽來自多個國家的商品，還能掃描現場QR code購買。

中國—東盟特色商品匯聚中心副總經理李丹介紹，匯聚中心與中新南寧國際物流園發揮聯動效應，藉由大型物流倉儲基地資源，完善物流系統和網絡資訊共享，提升商家物流經營效率，另提供小語種翻譯、公司註冊、投融資服務、資源配對、人才培訓和品牌經營等服務。

在面向與台灣合作的部分，李丹表示，匯聚中心非常重視與台商台企的交往，不定期會舉行商務和文化交流活動，希望越來越多台商台企通過匯聚中心到廣西和東協投資興業，也歡迎更多東協國家的企業通過匯聚中心到台灣交流合作。

時逢第二十屆桂台經貿文化合作論壇11月3日至6日於廣西南寧舉行，李丹接受本報記者訪問時表示，有台商前幾天到匯聚中心參訪，對現場展示的東協商品感興趣，想透過匯聚中心收集他們需要的商品，或是想找到材料源頭合作。

中國—東盟特色商品匯聚中心搭建17個國家主題展館，展示來自各國的特色商品。圖為新加坡展館。記者陳湘瑾／攝影
中國—東盟特色商品匯聚中心搭建17個國家主題展館，展示來自各國的特色商品。圖為新加坡展館。記者陳湘瑾／攝影
中國—東盟特色商品匯聚中心副總經理李丹介紹，匯聚中心非常重視與台商台企的交往。記者陳湘瑾／攝影
中國—東盟特色商品匯聚中心副總經理李丹介紹，匯聚中心非常重視與台商台企的交往。記者陳湘瑾／攝影

台商 東協 泰國 物流 馬來西亞

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