字節跳動國際市場營收增60％ 上半年收入直逼Meta

儘管在美國面臨封殺危機，但在TikTok的帶動下，2024年上半年字節跳動的整體收入增長超過35%，達到約730億美元（新台幣2.3兆元）。國際市場收入增長超過60%，達到約170億美元（新台幣5,480億元）。

這代表字節跳動2024年上半年的營收不僅在境內遙遙領先，國際市場上更是逼近Meta，該公司上半年的營收為755.27億美元（新台幣2.4兆元）。

科創板日報報導，字節跳動國際市場主要來自TikTok帶來的廣告收入。據OnlyAccount.io最新數據，2024年上半年，抖音海外版TikTok的下載量已達到4.882億次，這是TikTok自推出以來第二高下載量。

隨著TikTok用戶基數的不斷擴大和用戶活躍度的提升，廣告市場也呈現出快速增長的態勢。一名字節跳動人士表示， TikTok廣告增速異常的高。

據Media Radar的數據顯示，2023年TikTok的廣告收入每個季度都在攀升，去年的年度總收入達到38億美元（新台幣1,225億元）。

TikTok平台上廣告的類別和比例也值得關注，其中媒體和娛樂廣告占比最高，為30%，這部分廣告商去年為TikTok貢獻了10億美元（新台幣322億元）的收入。

在境內市場，字節跳動收入主要來自抖音和今日頭條等應用帶來的廣告和電商收入。但是上半年的增速較去年同期略有放緩，去年上半年收入增長超過40%。

其中原因也不難理解，最主要的就是電商業務開始熄火。字節跳動廣告收入大盤中，很大一部分來自於商家的廣告投放。商家願意多打廣告的前提是生意增長。

但近些年來，各行各業紛紛陷入價格戰的泥潭，競相爭奪最低價格。對電商平台而言，低價之所以能成為核心戰略，是基於低價能夠帶來更多使用者流量，進而帶動訂單、商品交易總額（GMV）和利潤增長。一旦這個邏輯被打破，平台必須快速做出調整。

在廣告收入增速放緩、TikTok在國外「生死未卜」的局面下，當下，字節跳動已經將業務戰略重心押注於AI。過去三年，業務調整主線是「去肥增瘦」，VR頭戴式裝置「PICO」、遊戲、飛書等業務等均有不同程度的收縮，大模型是字節跳動三年以來少有的大力投入的新業務。

不過，國內外大模型行業，目前還處在競爭激烈耗資巨大的「燒錢階段」，字節跳動這一次的AI大力還能否出奇跡，只能等待時間來揭曉。

胡潤研究院日前發布「2024衡昌燒坊·胡潤百富榜」，字節跳動創辦人張一鳴以人民幣3,500億元（新台幣1.57兆元）的財產，登上大陸首富寶座，此為張一鳴首次成為大陸首富。