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狙殺陸半導體！外媒爆美設備製造商正將大陸移出供應鏈 產業高管：恐增加成本

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國不斷加強對大陸半導體產業的技術管制。華爾街日報指出，美國半導體業在政府指示之下，正將大陸企業從供應鏈剃除，進而阻止大陸參與敏感的下一代半導體技術。圖／美聯社
美國不斷加強對大陸半導體產業的技術管制。華爾街日報指出，美國半導體業在政府指示之下，正將大陸企業從供應鏈剃除，進而阻止大陸參與敏感的下一代半導體技術。圖／美聯社

美國不斷加強對大陸半導體產業的技術管制。外媒指出，美國半導體業在政府指示之下，正將大陸企業從供應鏈剔除，進而阻止大陸參與敏感的下一代半導體技術。不過相關產業高管也直言，此舉可能會堆高成本，因為要找到價格相似的非大陸生產零組件替代品並不容易。

華爾街日報報導，知情人士透露，晶片製造設備生產商正告知供應商，它們需要為從大陸採購的某些零部件尋找替代品，否則就有失去供應商資格的風險。傳達這一信息的公司，包括應用材料和科林集團，這兩家矽谷公司是全球名列前茅的半導體設備製造商。

科林表示，公司遵守美國對晶片製造供應鏈企業的出口管制規定；應用材料也表明，該公司正在確定零部件的替代來源，以確保供應。

不過產業高管直言，此舉可能會堆高成本，因為要找到價格相似的非大陸生產零組件替代品並不容易。

近年來，美國政府對大陸進口產品的限制正變得越來越嚴格，有美國官員擔心，若業者依賴大陸供應商提供的零件，可能會增加北京對抗美國的籌碼。

根據報導，除了應用材料和科林以口頭方式通知供應商，並未納入任何正式的供應商指示或合約中之外，紐約州的半導體製程設備製造商Veeco則向供應商發出書面，要求他們立即停止向新的大陸供應商採購，並在2025年底前逐步停止和現有大陸供應商合作。

然而尋找大陸以外供應商並不容易，況且任何排擠大陸的明顯舉動，都可能會激怒北京當局。

與此同時，大陸供應商也正尋求出路。應用材料的供應商富創精密設備公司，今年在新加坡設廠，希望能為應用材料在在內的外國客戶提供服務，但因中資背景，該廠迄未取得向應用材料供貨的授權。

半導體 矽谷 美國 華爾街日報

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