快訊

北部人下班記得帶傘！4縣市發大雨特報 恐一路下到明天

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

大陸房市低迷 外媒：房貸斷供激增威脅金融系統

中央社／ 台北5日電
中國經濟及房市低迷，紐約時報報導，購房者因無力償還貸款，導致停繳房貸（斷供）及被法拍的住房數目激增。圖／路透
中國經濟及房市低迷，紐約時報報導，購房者因無力償還貸款，導致停繳房貸（斷供）及被法拍的住房數目激增。圖／路透

中國經濟及房市低迷，紐約時報報導，購房者因無力償還貸款，導致停繳房貸（斷供）及被法拍的住房數目激增，據官方數據，去年被沒收法拍的住房增加了43%。如果房價進一步下跌，而令住房的拍賣價也隨之而下跌，會導致銀行有損失。

紐約時報4日報導，由於購房者無力償還房貸，中國的銀行正在把越來越多的住房進行法拍，房市崩潰威脅到金融系統。

報導指出，去年中國有38.9萬間住房被法拍，在法拍屋不斷增加下，許多住房第一次拍賣不成功，要拍賣第二次。第一次拍賣時，銀行會試圖以政府規定的折扣價（即比當前評估價值低20%）的價格出售住房。如果無人出價，銀行會以半價再次嘗試。

如果住房的拍賣價低於房貸應付餘額，借款人將要承擔支付差額。但是銀行和監管機構擔心這會帶來社會不穩定，所以一般都不太願意要求借款人支付差額。

在西方國家，很多借款人有購買抵押貸款保險，在拍賣未能達到需償還給銀行的貸款全額時，保險公司需向銀行支付差額。但中國只有不到0.5%的抵押貸款有這類保險，如果像許多經濟學家預測房價進一步下跌，而令拍賣價也隨之而下跌，會令銀行有損失。

除了房貸斷供的問題外，中國各地至少還有700萬間未建成的住房。據瑞銀分析師最近估計，這些未建成的住房中有400萬間涉及購房者的貸款額為人民幣2.5兆元（約新台幣11.2兆元）。

這相當於中國銀行資產負債表上所有抵押貸款的近7%。中國的監管機構鼓勵銀行不要對未建成住房的抵押貸款啟動止贖程序。所謂止贖程序，即貸款人無力還款，貸款機構強行收回房子，即終止贖回被抵押的住房。

報導引述一名青島房主王先生表示，4年前以210萬元買房，現在房價跌了20%。他直言，「如果說我要沒有買房子的話，如果房價這個情況，我覺得還是租房子更好。」

人民幣 法拍 租房子 紐約時報

延伸閱讀

美國次貸風暴 演變成全球性金融危機

手邊有200萬該先還清房貸還是投入股市？ 意見分歧讓他陷兩難

臺銀、土銀房貸衝上兆元

第七波房貸管制已見效？央行總裁楊金龍這樣說

相關新聞

狙殺陸半導體！外媒爆美設備製造商正將大陸移出供應鏈 產業高管：恐增加成本

美國不斷加強對大陸半導體產業的技術管制。外媒指出，美國半導體業在政府指示之下，正將大陸企業從供應鏈剔除，進而阻止大陸參與...

修比買貴？陸車主怨「維修價占車價一半」 維修中心分析原因

「我買車落地花了（人民幣）25萬，更換電池居然要12萬，差不多是半台車的價格了！」上海第一財經報導，近日，在上海某新能源...

大陸房市低迷 外媒：房貸斷供激增威脅金融系統

中國經濟及房市低迷，紐約時報報導，購房者因無力償還貸款，導致停繳房貸（斷供）及被法拍的住房數目激增，據官方數據，去年被沒...

中企頻遭異地執法、有集團快破產 網酸「遠洋捕撈」成風

中國地方財政近年因經濟下行捉襟見肘，企業遭「異地執法」的情況頻傳，珠三角地區情況更是嚴重。據稱，廣州去年以來已有近萬家企...

吃了心跳加快…馬斯克用過的減肥藥 在中國有假貨產業鏈

「不用節食、不用運動，成分就是億萬富豪馬斯克（Elon Musk）用的那種，是市面上天花板級別的…」直播間主播裡對口服減...

陸財政部宣布 將在沙國發行20億美元主權債

大陸財政部5日發布公告稱，11日當周將在沙國利雅德發行美元主權債券，規模不超過20億美元。將是中國大陸自2021年以來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。