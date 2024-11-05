大陸房市低迷 外媒：房貸斷供激增威脅金融系統

中國經濟及房市低迷，紐約時報報導，購房者因無力償還貸款，導致停繳房貸（斷供）及被法拍的住房數目激增，據官方數據，去年被沒收法拍的住房增加了43%。如果房價進一步下跌，而令住房的拍賣價也隨之而下跌，會導致銀行有損失。

紐約時報4日報導，由於購房者無力償還房貸，中國的銀行正在把越來越多的住房進行法拍，房市崩潰威脅到金融系統。

報導指出，去年中國有38.9萬間住房被法拍，在法拍屋不斷增加下，許多住房第一次拍賣不成功，要拍賣第二次。第一次拍賣時，銀行會試圖以政府規定的折扣價（即比當前評估價值低20%）的價格出售住房。如果無人出價，銀行會以半價再次嘗試。

如果住房的拍賣價低於房貸應付餘額，借款人將要承擔支付差額。但是銀行和監管機構擔心這會帶來社會不穩定，所以一般都不太願意要求借款人支付差額。

在西方國家，很多借款人有購買抵押貸款保險，在拍賣未能達到需償還給銀行的貸款全額時，保險公司需向銀行支付差額。但中國只有不到0.5%的抵押貸款有這類保險，如果像許多經濟學家預測房價進一步下跌，而令拍賣價也隨之而下跌，會令銀行有損失。

除了房貸斷供的問題外，中國各地至少還有700萬間未建成的住房。據瑞銀分析師最近估計，這些未建成的住房中有400萬間涉及購房者的貸款額為人民幣2.5兆元（約新台幣11.2兆元）。

這相當於中國銀行資產負債表上所有抵押貸款的近7%。中國的監管機構鼓勵銀行不要對未建成住房的抵押貸款啟動止贖程序。所謂止贖程序，即貸款人無力還款，貸款機構強行收回房子，即終止贖回被抵押的住房。

報導引述一名青島房主王先生表示，4年前以210萬元買房，現在房價跌了20%。他直言，「如果說我要沒有買房子的話，如果房價這個情況，我覺得還是租房子更好。」