修比買貴？陸車主怨「維修價占車價一半」 維修中心分析原因

「我買車落地花了（人民幣）25萬，更換電池居然要12萬，差不多是半台車的價格了！」上海第一財經報導，近日，在上海某新能源汽車官方授權服務門店，一名因事故需要更換動力電池的車主如此抱怨。

第一財經指出，電池維修價格占車價一半並不誇張，2022年至今，新能源汽車動力電池「天價」維修的新聞就「絡繹不絕」。

例如，某品牌售價人民幣50萬元的插電式混合動力汽車，更換一個容量較小的動力電池需要30萬元；某海外品牌的純電轎車，優惠後裸車售價約人民幣20萬元，但換動力電池的報價居然超過50萬元；大陸不少入門級純電動汽車產品，換動力電池的價格也幾乎等同於新車售價。

第一財經指出，除了動力電池維修、更換價格高，維修過程中類似於「拆包檢測」之類的服務費同樣居高不下。這也引發了許多消費者的疑惑：碳酸鋰等動力電池材料近年來價格快速降低，為何動力電池的維修成本依然不跌？

中國汽車維修行業協會發布的2023年中國汽車售後服務客戶滿意度調查也顯示，續駛里程短、維修價格高是新能源汽車三電系統（電動機、動力電池、電控系統）最被詬病的問題。

此外，新能源汽車維修時間長、維修人員不專業等問題，也影響了售後服務滿意度。新能源汽車「維修難、維修貴」，還導致汽車保險費用比同價格燃油車更高，一些保險公司針對某些品牌的新能源車還出現拒保等現象。

一家新能源車廠指定維修中心負責人陳麟告訴第一財經，動力電池維修貴一方面是因為它本身比汽車的發動機、變速箱更貴，例如動力電池壞了一個電芯，維修的辦法往往是必須更換整個電池包，汽車發動機則可以針對性地更換某個零件。

另一方面則是由於車廠的「壟斷」，因為動力電池與安全強相關，車廠設計了非常高的系統權限，限制了第三方服務商的進入，這也導致了新能源汽車的維修定價權被整車廠牢牢把控。

他透露，一塊容量為60度的三元鐵鋰電池包（含電芯及相關配件），車廠的採購價約人民幣5萬~6萬元，但消費者更換時卻需要支付12萬元。

某汽車後市場連鎖品牌新能源中心技術負責人劉煒也表達了相似的觀點：目前車廠或動力電池廠商都在自建售後體系，幾乎「壟斷」了新能源汽車的維修。