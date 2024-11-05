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陸財政部宣布 將在沙國發行20億美元主權債
大陸財政部5日發布公告稱，11日當周將在沙國利雅德發行美元主權債券，規模不超過20億美元。將是中國大陸自2021年以來，首次重返美元主權債市場融資。分析認為北京當局此舉主要促進與中東之間金融合作，象徵意義大於實質。
彭博報導，ING銀行大中華區首席經濟專家宋林表示，此次發債的規模相對較小，但具有象徵意義，主要是為了促進中國與沙烏地阿拉伯在金融服務業方面的合作。鑒於美元利率高於人民幣利率，目前中國政府似乎並沒有太多市場動力赴海外融資。
澳盛銀行資深中國策略師邢兆鵬則認為，中國發行主權外債主要目的是溝通投資者，此次發債是為了連續性，讓離岸債券市場保持一定的存量。
報導表示，大陸財政部9月在巴黎出售了20億歐元主權債券，這也是自2021年以來的首次發行歐元債券。目前中國政府海外美元主權債存量規模約在150億美元。
目前中國大陸與中東資本市場正密切合作，兩檔追蹤港股的ETF10月在沙國上市。7月大陸境內首批兩檔沙國ETF上市後交易也十分火熱。
大陸外交部官網資料顯示，沙國是中國在中東地區第一大貿易夥伴。中沙雙邊貿易額在2023年達到1,072.3億美元，2024年上半年為539.8億美元。
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