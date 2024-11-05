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A股何時盈利？瑞銀：2025年上半年將明顯復甦

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
瑞銀證券指出，A股市場盈利，在明年上半年呈明顯復甦態勢。（路透）
瑞銀證券指出，A股市場盈利，在明年上半年呈明顯復甦態勢。（路透）

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊5日表示，9月底以來一系列寬鬆政策的逐步落地，已扭轉股市參與者以及實體經濟的預期。「政策利多傳導至企業盈利需要3到6個月的時間。因此A股市場盈利，在明年上半年呈明顯復甦態勢。」

孟磊指出，高頻數據顯示，10月以來一線城市房地產成交量的增長開始向更多城市擴大。政策利多傳導至企業盈利需要3到6個月的時間。因此，該行認為第三季或為今明兩年的盈利底部，A股市場盈利將在明年上半年呈明顯復甦態勢，並逐季提升。

瑞銀證券5日發布報告表示，全部A股盈利在2024年第三季年增5%，相較於上一季度下滑1%的表現有所改善。不過，整體盈利的反彈主要由金融類股所推動，在剔除金融類股後，非金融類股的整體盈利在第三季年減9%，弱於第二季年減7%的表現。

孟磊認為，短期內由政策寬鬆所帶來的市場上行動量依然存在，但市場上行斜率或逐步放緩，雙向波動幅度會明顯加大。大量場外資金（包括新開戶的個人投資者、新發行的公募基金、此前低配中國股市的外資、以及尚未入市的中長線資金）等待入場。

瑞銀表示，注意到近期A股市場的融資餘額持續走高，反映出市場情緒的逐步回暖。因此在投資風格上，短期內在流動性充裕的背景下，認為成長將跑贏價值，小盤股將跑贏大盤股。

具體而言，非銀金融，電子和半導體等高beta類股將跑贏市場。對於需要股息的長期價值投資者，價值風格階段性的跑輸恰恰提供了逢低布局那些被市場所低估的高品質公司的良機。

對於擔憂市場因海外情況變化而出現短期技術性回撤的投資者，配置部分低估值公司或能提高投資組合的防禦性。

外資 大盤 實體經濟

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