進博會今上海開幕 李強：中國有信心實現經濟成長目標

第七屆中國國際進口博覽會5日登場，大陸國務院總理李強於開幕式上發表主旨演講呼籲，全球各國堅持開放才能真正推動持久和平穩定和繁榮。從全球範圍看，許多不應成為問題的問題，特別是不講信譽的行為，造成毀壞規則的「破窗效應」，唯各方都遵守開放承諾，才能攜手營造良好的開放合作環境。他並稱，中方正有條件加大逆周期調節力度，對中國實現今年經濟目標充滿信心。

李強在開幕式說，舉辦進博會是中國擴大開放重要舉措，是對世界做出的鄭重承諾，也是中國和世界「雙向奔赴」的共同約定。進博會前六屆累計成交額超過4,200億美元。而這次進博會各方更加踴躍參與，共有152個國家地區和國際組織約3,500家境外企業參加本次進博會，其中世界500強和行業龍頭企業達到297家，再創歷史新高。

李強稱，反觀當今世界面臨百年變局，加速演進，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，全球和平與發展事業面臨不確定不穩定因素在增多，愈是在此情況下，愈是要堅持開放擴大開放提升開放，如此才能真正推動持久和平穩定發展繁榮，要在堅持重信守諾中，更好凝聚開放共識。

他說，從全球範圍來看，許多不應成為問題的問題時常出現，「特別是種種不講信譽的行為，造成了毀壞規則的『破窗效應』」，只有各方堅守開放承諾，拿出務實行動才能攜手營造良好的開放合作環境，才能讓開放真正成為普遍共識，更好在共同發展道路上相互支持相得益彰。

李強指出，中國一直說到做到全面履行承諾，推動中國關稅總水準降至7.3%，並落實前六屆進博會宣布的所有開放措施，包括在不久前也兌現完成製造業外資准入全面清零等措施。他批評，零和博弈、贏者通吃的思維，只會阻礙發展前進的步伐，應堅持以合作共贏的態度、彼此成就的胸襟推進開放，透過更緊密的市場和資源對接不斷開闢發展新空間。

李強還表示，中國願意進一步開放超大規模的市場，包括將實施更多單邊開放措施與各國分享更多發展機遇，以及繼續推動電訊互聯網教育文化醫療等領域的有序擴大開放，繼續實施單方面免簽政策，落實給予最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇措施，真正把中國大市場變成世界大機遇。

談到是否有信心實現今年的經濟成長目標，李強說，中國經濟正以自己的方式做出貢獻。9月26日中共政治局召開經濟工作會議，推出一攬子增量政策後，主要經濟指標全面回升，經濟運行出現積極變化，呈現良好態勢，說明中國經濟良好基本面無改變，新動能加快成長壯大，中國經濟韌性強，迴旋餘地大。