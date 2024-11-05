德專家預期電動車關稅爭端不會觸發中歐貿易戰
有德國貿易專家預期，電動車關稅爭端不至於觸發中國和歐盟之間的貿易戰，因為中歐雙方都有興趣迅速解決關稅爭端。
明報今天報導，德國基爾世界經濟研究所（KielInstitute for the World Economy）貿易政策研究中心主任辛茲（Julian Hinz）近日接受德國廣播電台訪問時，對中歐的電動車關稅糾紛表示審慎樂觀，認為糾紛不至於觸發貿易戰。
他表示，中歐雙方都有興趣迅速解決關稅爭端，因此不會發生對抗。
據報導，德國商報引述德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒說，德國汽車工業也希望中歐透過談判尋求解決方案。
歐盟最近決定對從中國進口的電動汽車徵收為期5年的最終反補貼稅，中方已就此在世界貿易組織爭端解決機制下提出訴訟。
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