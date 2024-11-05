快訊

美大選前一日「決戰賓州」氛圍濃 川普連趕4場、賀錦麗鎮守費城

NBA／柯瑞踝傷回歸就轟全場最高分 勇士輕取巫師收4連勝

大陸博士生10年暴增一倍因失業率高？學者：與美國有關

聽新聞
0:00 / 0:00

第七屆進博會今日上海開幕 22家台企參展

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，由於時值大陸內需依舊疲弱之際，外界關注將於這次展會亮相的新產品、新技術，能否進一步刺激大陸內需市場。記者謝守真／攝影
第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，由於時值大陸內需依舊疲弱之際，外界關注將於這次展會亮相的新產品、新技術，能否進一步刺激大陸內需市場。記者謝守真／攝影

第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，由於時值大陸內需依舊疲弱之際，外界關注將於這次展會亮相的新產品、新技術，能否進一步刺激大陸內需市場。據了解，第一屆與第二屆分別有逾110多家及150多家台灣企業參展，而本次台企參展數總計共有22家公司。

據新華社報導，本屆進博會共有129個國家和地區的3,496家展商參加，國別（地區）數和企業數都超過上屆；參展的世界500強和行業龍頭企業達297家，創下歷史新高。

中國國際進口博覽局副局長吳政平此前曾表示，擴大進口和推動貿易暢通的功能更凸顯，聚焦新質生產力的特點更突出，廣大中小企業參與度更高、獲得感更強。其中，在技術裝備展區科技主題區，首次設立新材料專區、升級人工智慧體驗區，進一步完善積體電路專區產業鏈，升級人工智慧體驗區。

吳政平還指，在創新發展專區聚焦數位經濟、綠色低碳、生命科學、製造技術四大領域，展覽面積和項目數量均超過往屆。在醫療展區，精心打造健康養老專區，集中展示代表性適老產品，助力銀髮經濟發展

從公開資料顯示，本屆進博會共計有22家台企參展，包括萬海航運、喬山、南僑、台達電子、森田藥妝及金門酒廠等公司，而產業類型則涵括服務貿易、技術裝備、食品及農產品、消費品、醫療器械及醫藥保健等，分別為1家、5家、5家、7家、4家。

此前，第一屆、第二屆進博會有達110多及150多家台企參展，而本屆相較於上一屆進博會參展台企則多出兩家。

此外，大陸正面臨內需不振、消費降級的困境，各界也因此關注大陸在此屆進博會中，能否進一步刺激大陸內需市場，以及如何挽救經濟頹勢，助推經濟發展。

據悉，在此同時，大陸官方積極促進消費，此前還宣布推出一批消費領域新政策，並會同上海、北京、廣州、天津、重慶等五大城市舉辦「中國國際精品消費月」貫穿整個11月，用以力擴內需、促消費、惠民生。

第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，據了解，第一屆與第二屆分別有逾110多家及150多家台灣企業參展，而本次台企參展數總計共有22家公司。記者謝守真／攝影
第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，據了解，第一屆與第二屆分別有逾110多家及150多家台灣企業參展，而本次台企參展數總計共有22家公司。記者謝守真／攝影

上海 北京 經濟發展

延伸閱讀

爐霍犛牛公司 盼與台企交流

議員問綠能弊案有無延燒至高雄 政風處：目前所知沒有

劍指美日？ 港媒：中國模擬上海城市戰 180公里外可測到隱形戰機

上海進博會5日登場 全球3500企業奔赴 李強將出席開幕

相關新聞

陸學者：對台灣 「不戰而屈人之兵」是更好的打算

上海外國語大學傑出教授黃靖近日在一場網路座談會上指出，如果中國比美國強，並且這個力量轉移越來越不可逆的話，「台灣不用打他...

華為最強大Mate手機來了 終端BG董座余承東預告本月上市

華為「史上最強大的Mate手機」要來了，該款手機有望搭載「純血鴻蒙」作業系統及新款麒麟晶片。此前有供應鏈訊息稱，目前華為...

河北發展中醫產業 打造特色村

近年來，為搶抓大陸發展中醫藥產業的機遇，許多城市大力推動產業鏈延伸。位於河北省衡水市的故城縣，是一個以種植業為主的農業大...

陸10月財新服務業PMI達52 為近3個月高

10月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）來到52.0，較9月高出1.7個百分點，為近三個月高點，顯示服務業景...

第七屆進博會今日上海開幕 22家台企參展

第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，由於時值大陸內需依舊疲弱之際，外界關注將於這次展會亮相的新產品、新技術，能否進一...

李強喊話中外企：有能力推動經濟持續回升向好

第七屆中國國際進口博覽會（CIIE）5日登場，大陸國務院總理李強4日與參展商座談時喊話稱，在當前世界經濟復甦乏力、增長動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。