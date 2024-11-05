第七屆進博會今日上海開幕 22家台企參展
第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，由於時值大陸內需依舊疲弱之際，外界關注將於這次展會亮相的新產品、新技術，能否進一步刺激大陸內需市場。據了解，第一屆與第二屆分別有逾110多家及150多家台灣企業參展，而本次台企參展數總計共有22家公司。
據新華社報導，本屆進博會共有129個國家和地區的3,496家展商參加，國別（地區）數和企業數都超過上屆；參展的世界500強和行業龍頭企業達297家，創下歷史新高。
中國國際進口博覽局副局長吳政平此前曾表示，擴大進口和推動貿易暢通的功能更凸顯，聚焦新質生產力的特點更突出，廣大中小企業參與度更高、獲得感更強。其中，在技術裝備展區科技主題區，首次設立新材料專區、升級人工智慧體驗區，進一步完善積體電路專區產業鏈，升級人工智慧體驗區。
吳政平還指，在創新發展專區聚焦數位經濟、綠色低碳、生命科學、製造技術四大領域，展覽面積和項目數量均超過往屆。在醫療展區，精心打造健康養老專區，集中展示代表性適老產品，助力銀髮經濟發展。
從公開資料顯示，本屆進博會共計有22家台企參展，包括萬海航運、喬山、南僑、台達電子、森田藥妝及金門酒廠等公司，而產業類型則涵括服務貿易、技術裝備、食品及農產品、消費品、醫療器械及醫藥保健等，分別為1家、5家、5家、7家、4家。
此前，第一屆、第二屆進博會有達110多及150多家台企參展，而本屆相較於上一屆進博會參展台企則多出兩家。
此外，大陸正面臨內需不振、消費降級的困境，各界也因此關注大陸在此屆進博會中，能否進一步刺激大陸內需市場，以及如何挽救經濟頹勢，助推經濟發展。
據悉，在此同時，大陸官方積極促進消費，此前還宣布推出一批消費領域新政策，並會同上海、北京、廣州、天津、重慶等五大城市舉辦「中國國際精品消費月」貫穿整個11月，用以力擴內需、促消費、惠民生。
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