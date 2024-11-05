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李強喊話中外企：有能力推動經濟持續回升向好

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李強4日與進博會中外參展商、採購商座談，會上喊話有能力推動經濟向好。（中新社）
大陸國務院總理李強4日與進博會中外參展商、採購商座談，會上喊話有能力推動經濟向好。（中新社）

第七屆中國國際進口博覽會（CIIE）5日登場，大陸國務院總理李強4日與參展商座談時喊話稱，在當前世界經濟復甦乏力、增長動能不足背景下，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，「我們有能力推動經濟持續回升向好、市場不斷擴容提質」，希望外資將中國作為重要投資地。

新華社報導，李強4日在上海與第七屆中國國際進口博覽會參展商、採購商代表座談，新思科技、蔡司醫療、海克斯康、通用電氣、SK集團、默沙東、中國一汽、小米等企業負責人出席。

李強在會上表示，中國將進一步放寬市場准入，推動電信、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，同時持續優化營商環境，及時回應企業關切，幫助企業解決實際問題，在要素獲取、資質許可、參與政府採購等方面提供公平機會。

李強對中外企業提出期許，一方面希望外資企業繼續扎根中國市場，把更多高品質商品和服務帶到中國，同時深化和中國採購商等企業合作，不僅將中國作為出口地，也作為重要的投資地、創業地，推動中國和世界市場更好對接。

與此同時，李強希望中外企業家繼續堅定支持經濟全球化，在世界範圍內整合資源、布局產業、拓展市場，持續深化貿易投資合作和產業分工協作，共促全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護經濟全球化和自由貿易；另外，他也希望中外企業家順應新一輪科技革命和產業變革大趨勢，加強聯合研發、協同攻關，共同推動技術進步和產業升級，培育壯大世界經濟增長的新動能。

第七屆中國國際進口博覽會（CIIE）將於5日至10日在上海國際會展中心舉行，共有129個國家和地區的3,496家展商參加，參展的世界500強和行業龍頭企業達297家，創歷史新高。

上海 李強

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