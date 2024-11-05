陸學者：對台灣 「不戰而屈人之兵」是更好的打算

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聯合報／ 大陸中心／即時報導
上海外國語大學傑出教授黃靖指出，在「聯合利劍－2024B」演習，大陸海警船直接進入台灣水域，是非常有實質性的重大突破。（圖／取自《觀察者網》）
上海外國語大學傑出教授黃靖指出，在「聯合利劍－2024B」演習，大陸海警船直接進入台灣水域，是非常有實質性的重大突破。（圖／取自《觀察者網》）

上海外國語大學傑出教授黃靖近日在一場網路座談會上指出，如果中國比美國強，並且這個力量轉移越來越不可逆的話，「台灣不用打他自己就回來了」。他並建議，現在對於台灣，中國大陸只要保持住壓制，「在軍事上完全碾壓它，在經濟上勝於它、壓倒它，在文化上拉住它，實際上不戰而屈人之兵可能是更好的打算」。

黃靖2日晚間在大陸網路媒體《觀察者網》一場關於美國大選的網路座談上，面對網友提問川普、賀錦麗誰當選更有利於兩岸實現長久和平時說表示，隨著中國越來越強大，中國的控制權越來越強，這個問題的決定權在中國，不在美國。

黃靖表示，不要對美國抱有任何幻想，美國是不會讓你和平的。他指出，兩岸關係實際上是中美關係中的問題，是中美力量對比的問題。

他進一步解釋，如果美國在西太平洋的力量仍強於中國的話，中國大陸在台灣問題上使用非和平手段就要非常謹慎，但如果這個力量對比發生了轉移——中國比美國強，並且這個力量轉移越來越不可逆的話，「台灣不用打他自己就回來了，可以說它是個不沉的航空母艦，更是一個開不走的航空母艦」。

黃靖建議，現在對於台灣，中國大陸只要保持住壓制，在軍事上完全碾壓它，在經濟上勝於它壓倒它，在文化上拉住它，實際上不戰而屈人之兵可能是更好的打算。

「跟台獨就是看誰熬得過誰，現在是台獨難熬，要獨又不敢，不獨又不能退，退又退不出去，進又進不來。」黃靖說，中國大陸第一次使用海警船是在廈門、金門這些地方，而這一次「聯合利劍－2024B」演習中國大陸的海警船噸位更高並且直接進入了台灣水域，這是一個非常有實質性的重大突破。

「我認為，這個突破是表明一點，台海局勢完全在中國大陸的掌控之中，只要能夠掌控住局勢，台灣能跑到哪裡去？」黃靖反問道。

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