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爐霍犛牛公司 盼與台企交流
四川甘孜州北路重鎮爐霍縣也是川藏公路北線進入西藏及青海、甘肅的交通要地，長年以來，以豐富酪蛋白聞名，包括浙江、福建、上海等大陸沿海地區產品都能見到爐霍酪蛋白的蹤影。爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司總經理鄭亮指，由於「台灣的食品要求非常嚴格」，目前都僅是和陸資企業合作，非常希望能跟台資企業對接交流合作，讓「台胞一起嚐嚐犛牛酪蛋白的獨特風味」。
鄭亮談到合作企業時說，在四川就爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司一家酪蛋白生產企業，公司的貨主要供到沿海，如浙江、福建、廣東、上海、江蘇、山東等地生產型企業，「我們是B2B，他們用我們的酪蛋白來添加到奶茶配料裡」，及速溶飲料的配料裡。
至於談到是否想和台灣企業合作，鄭亮回應，非常希望能跟台資企業合作，但到目前為止的話都是陸資企業，希望將來可以跟台資企業合作。他稱，因為和台資企業合作的話，要求也將更嚴格，「因為台灣的食品要求非常嚴格的」。
鄭亮並指，由於台灣牧場數量少，酪蛋白資源缺乏，「他們（台企）選用的配料應該（主要）都是進口的」，所以公司也想藉此和台資企業合作。「我們的犛牛富有獨特的風味」，「可以讓台灣同胞一起嚐嚐」，如果有台資企業能夠與其對接交流的話，「我們會非常高興」。
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