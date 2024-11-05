聽新聞
0:00 / 0:00

爐霍犛牛公司 盼與台企交流

聯合報／ 記者謝守真／四川爐霍報導

四川甘孜州北路重鎮爐霍縣也是川藏公路北線進入西藏及青海、甘肅的交通要地，長年以來，以豐富酪蛋白聞名，包括浙江、福建上海等大陸沿海地區產品都能見到爐霍酪蛋白的蹤影。爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司總經理鄭亮指，由於「台灣的食品要求非常嚴格」，目前都僅是和陸資企業合作，非常希望能跟台資企業對接交流合作，讓「台胞一起嚐嚐犛牛酪蛋白的獨特風味」。

鄭亮談到合作企業時說，在四川就爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司一家酪蛋白生產企業，公司的貨主要供到沿海，如浙江、福建、廣東、上海、江蘇、山東等地生產型企業，「我們是B2B，他們用我們的酪蛋白來添加到奶茶配料裡」，及速溶飲料的配料裡。

至於談到是否想和台灣企業合作，鄭亮回應，非常希望能跟台資企業合作，但到目前為止的話都是陸資企業，希望將來可以跟台資企業合作。他稱，因為和台資企業合作的話，要求也將更嚴格，「因為台灣的食品要求非常嚴格的」。

鄭亮並指，由於台灣牧場數量少，酪蛋白資源缺乏，「他們（台企）選用的配料應該（主要）都是進口的」，所以公司也想藉此和台資企業合作。「我們的犛牛富有獨特的風味」，「可以讓台灣同胞一起嚐嚐」，如果有台資企業能夠與其對接交流的話，「我們會非常高興」。

上海 福建

延伸閱讀

兩黨標榜拒用中國製造 大陸浙江義烏指數難測美國大選

123家知名企業參與 世界鑄造會議四川德陽閉幕

犛牛奶渣年產值破億 爐霍氂牛公司總經理冀與台企合作

第五屆徐台市場合作 細水長流

相關新聞

河北發展中醫產業 打造特色村

近年來，為搶抓大陸發展中醫藥產業的機遇，許多城市大力推動產業鏈延伸。位於河北省衡水市的故城縣，是一個以種植業為主的農業大...

橫琴粵澳合作區 祭優惠招手台青

近年，橫琴粵澳深度合作區加速發展，為吸引年輕人扎根深合區生活、就業和創業，當局推出多項優惠政策。深合區民生事務局表示，深...

爐霍犛牛公司 盼與台企交流

四川甘孜州北路重鎮爐霍縣也是川藏公路北線進入西藏及青海、甘肅的交通要地，長年以來，以豐富酪蛋白聞名，包括浙江、福建、上海...

藥企AZ在陸陷騙取醫保醜聞 為業績改檢測報告

英國藥企阿斯特捷利康（AZ）中國總裁王磊被帶走調查，外媒指「令外企愈發不安」。中國媒體則報導，AZ在中國深陷「騙取醫保」...

美國大選迫近 點數無論誰當選都會被波及的陸股

隨美國總統大選迫近，不論誰當選，中國大陸幾個產業仍會被白宮視為眼中釘，接下來股價動向也備受投資人關注。

小米15賣到斷貨！小米總裁盧偉冰道歉：提升產能追貨中

小米15手機熱賣，由於市場需求遠超預期，小米15的部分版本已經出現斷貨情況。對此，小米集團中國區總裁盧偉冰4日在公開場合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。