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河北發展中醫產業 打造特色村

聯合報／ 陳文杰／河北衡水報導
盛樹林村致力中藥材種植，助力當地農民增收。陳文杰／攝影
盛樹林村致力中藥材種植，助力當地農民增收。陳文杰／攝影

近年來，為搶抓大陸發展中醫藥產業的機遇，許多城市大力推動產業鏈延伸。位於河北省衡水市的故城縣，是一個以種植業為主的農業大縣，選擇以特色中藥材種植作為主軸，逐步形成完整的產業體系，助力當地農民持續增收。

據悉，故城縣東臨京杭大運河，耕地面積91萬畝。近年來，以發展丹參、酸棗仁、板藍根、金銀花、益母草、金蟬、土元等多項特色中藥種養殖優質產業，帶動全縣百餘個村從單純的農業村發展為特色村。

其中，在故城縣內的饒陽店鎮盛樹林村，曾因黃河古道樹木茂盛而得名，也因黃沙漫天土地貧瘠而落後，透過全面實施鄉村振興發展戰略，有力推動和美鄉村建設。據了解，為破解集體經濟基礎薄弱、資金困難問題，2023年，該村自主經營種植丹參200畝，僅此一項村集體增收人民幣85萬元。

據盛樹林村黨支部副書記徐文勝介紹，2024年，該村在原有基礎上倒茬種植黃芩180畝、丹參120畝、紫菀60畝、知母25畝，中藥材種植面積達到385畝。

此外，盛樹林村先後與周邊的子路、水東屯、宋莊等村合作，創建聯村丹參特色種植專業合作社，實現區域輪作規模化種植。

徐文勝表示，當地種植中藥材以丹參為主，技術已經掌握，而「丹參也很適合在這裡生長，氣候、土壤都適合」，主要銷往山東；後續逐漸擴展別的品種，透過不斷試驗，一年一年的總結經驗。

他並分享，該村還擁有丹參館、烘乾廠、冷庫等配套設施，「下一步，慢慢形成產業鏈，收成以後，烘乾，切片，成品輸出，將努力打造這一塊。」

中藥 中醫 農民

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