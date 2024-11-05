橫琴粵澳合作區 祭優惠招手台青

聯合報／ 記者羅印冲／澳門—橫琴報導
橫琴粵澳深度合作區的青年創業辦法不僅針對港澳青年，台灣青年也可享受同等政策。記者羅印冲／攝影
橫琴粵澳深度合作區的青年創業辦法不僅針對港澳青年，台灣青年也可享受同等政策。記者羅印冲／攝影

近年，橫琴粵澳深度合作區加速發展，為吸引年輕人扎根深合區生活、就業和創業，當局推出多項優惠政策。深合區民生事務局表示，深合區的青年創新創業辦法不僅針對港澳青年，台灣青年到合作區創業也可享受同等政策，例如最長可減免三年租金等，相信台青也會喜歡合作區的生活，並找到創業就業的發展機會。

澳門新聞工作者協會十月廿八日舉辦澳台媒體交流活動，邀請台灣媒體赴澳門參訪，包括到橫琴粵澳深度合作區了解當地發展情況，參觀深合區規畫展示廳、橫琴粵澳中醫藥科技產業園、琴澳跨境電商產業園及澳門新街坊等。

針對台商在澳門營商環境，澳門台商聯誼會副會長朱鍾真認為澳門（市場）本身體量不大，但可將澳門視為橋梁，連結到大陸或香港市場，整體大灣區發展仍看好。港澳台各有不同專長，希望未來橫琴繼續擴大開放，將更能發揮其優勢，台青也會更容易找到發展機會。

橫琴粵澳深度合作區民生事務局副局長馮方丹受訪表示，深合區的配套政策、語言、生活環境，都很適合台灣青年尋找創業機會，深合區的青年創新創業辦法不僅針對港澳青年，台灣青年到合作區創業也可享受同等政策，如最長可減免三年租金；深合區還提供很多孵化（協助創業發展）服務，協助不熟悉政策的創業青年。

澳門媒體報導，根據「橫琴粵澳深度合作區關於促進澳門青年創新創業的辦法」，明確了深合區澳門青年創新創業基地的認定條件，規定了基地運營主體可獲得的協助，及澳門青年創業企業可獲得的場地租金減免和創業獎勵。合資格澳門青年創業企業最高可獲100萬元（澳門幣，下同）的扶持資金和200萬元的創業獎勵。

根據該項辦法，入駐基地的澳門青年創業企業可獲得場地租金減免：根據與企業簽訂勞動合約、在深合區繳納個人所得稅、參加社會保險並且實際辦公的人數，按照人均辦公面積不超過15平方公尺給予減免，租用辦公卡座的，按照人均分配不超過一個卡座給予減免。對同一企業可連續扶持36個月。

該辦法旨在支持澳門青年參與深合區建設，融入發展大局，促進深合區澳門青年創新創業載體建設，支持澳門青年在深合區創新創業。而符合條件的香港特別行政區、台灣青年也可以參照該項辦法申請扶持。

澳門力報報導，據馮方丹介紹，澳門新街坊民生配套漸趨完善，商舖已陸續在六月開業，當中包括超級市場、奶茶店、咖啡店、便利店、快遞物流及銀行等，將繼續推進更多餐飲零售落地，以滿足居民日常生活所需。

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