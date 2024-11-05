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陸黃金礦商「躺著賺」 業績衝高

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
國際金價居高不下，大陸黃金礦企實現「躺著賺」。事意圖。 （路透）
國際金價居高不下，大陸黃金礦企實現「躺著賺」。事意圖。 （路透）

受到地緣政治等因素影響，國際金價居高不下，大陸黃金礦企實現「躺著賺」。據統計，前三季大陸共有八家黃金上市公司出現營收、淨利雙增，七家上市公司前三季業績創下歷史同期新高。

業內人士認為，隨著美國總統大選來臨，兩位總統候人政見都會增加美國債務，導致黃金的吸引力進一提高，國際金價有望再創新高。

界面新聞報導，山東黃金、紫金礦業、中金黃金、山金國際、赤峰黃金等多家黃金礦業上市公司披露的前三季均實現營收、淨利雙增，並創下歷史同期業績新高。

業內人士分析，美國大選兩位總統候選人的經濟政策中都沒有減少美國債務的計畫，美國聯邦債務或將進一步增加。而隨著美國債務佔國內生產毛額（GDP）比重上升，黃金的吸引力有望進一步增加；此外，中東地區衝突持續加劇，對具有避險屬性的黃金來說將形成利多。長期來看，黃金作為避險資產和儲備貨幣的地位仍然穩固。

國際金價漲，對於坐擁礦山的企業是利多。包括紫金礦業、山東黃金、山金國際、赤峰黃金、湖南黃金、西部黃金等六家上市公司淨利潤增幅超過50%。

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