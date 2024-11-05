陸器官晶片國家標準 揭露

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸首個器官晶片領域的國家標準《皮膚晶片通用技術要求》（GB/T 44831-2024）正式發布。隨著AI技術與機器學習的引入，器官晶片領域再獲關注。大陸研究單位也認為，該領域將是中國未來潛在的卡脖子技術領域。

科技日報報導，標準起草為東南大學蘇州醫療器械研究院院長顧忠澤團隊牽頭完成。該標準主要規定皮膚晶片的相關術語定義，且該標準適用於以微流控晶片為載體的皮膚晶片產品的設計、生產和檢測。

據了解，皮膚晶片是器官晶片的一種，為使用體外微流控晶片生成的微型細胞和組織培養器件，能夠模擬皮膚的生化和生理特性，有助於藥物測試、化妝品測試及人工皮膚實驗。

顧忠澤指出，皮膚晶片一方面能實現高通量和自動化培養、檢測，有望成為有效的毒理檢測、藥物篩選、化妝品評估工具；另一方面，也可部分取代現有的簡單二維細胞培養實驗、動物實驗乃至人工皮膚實驗，成為與皮膚相關體外評價最前沿和最有力的評價標準和實驗工具。

對於該標準推出，東南大學蘇州醫療器械研究院稱，制定標準能為中國佔據器官晶片的國際標準制高點打下基礎。同時有助於打破現有的國際貿易壁壘，為出口歐美等具有動物實驗禁令的相關國家提供有效的科學技術支持，最終實現中國在化妝品檢測、化學品評價、以及藥物開發等應用領域的「彎道超車」。

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