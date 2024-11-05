華為最強大Mate手機來了 終端BG董座余承東預告本月上市

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
史上最強華為Mate手機將在11月上市。圖為去年上市的Mate 60手機。 （路透）
史上最強華為Mate手機將在11月上市。圖為去年上市的Mate 60手機。 （路透）

華為「史上最強大的Mate手機」要來了，該款手機有望搭載「純血鴻蒙」作業系統及新款麒麟晶片。此前有供應鏈訊息稱，目前華為Mate 70系列正抓緊生產，為11月上市做準備。11月部分零組件的計劃生產數量相較去年Mate60上市同期增加約50%。

華為終端BG董事長余承東昨（4）日在個人微博上說：「史上最強大的Mate，11月見。」預告Mate 70手機面世腳步近了。

Mate70軟硬體推測規格 圖／經濟日報提供
Mate70軟硬體推測規格 圖／經濟日報提供

上證報報導，余承東會說「史上最強大」的主要原因在於Mate 70搭載純血鴻蒙作業系統，其自研作業系統的流暢度及性能優於預期，並且意味該手機有可能不支持Andriod應用App。

余承東此前就透露，HarmonyOS NEXT（俗稱純血鴻蒙）第4季將正式投入商用，華為Mate 70系列將首發搭載鴻蒙HarmonyOS NEXT正式版。

華為副董事長、時任輪值董事長徐直軍在4月曾表示，目標是期望在今年Mate 70系列手機開售時，能夠帶著「純血鴻蒙」上市，通過今年一年時間，先在大陸市場把智慧手機上使用超過99%時間的5,000個App全面遷移到鴻蒙原生操作系統上，實現操作系統和應用生態的統一。

此外，綜合大陸媒體與相關爆料，Mate 70將搭載新一代麒麟處理器。在配置性能上，將採用等深四曲屏，屏幕分辨率為1.5K，後置居中類橢圓鏡頭，Mate 70非凡大師則將採用八邊形鏡頭設計。

也有消息稱，不同於Mate 60的光學屏幕指紋解鎖，華為Mate 70系列採用側邊指紋+3D人臉識別雙重解鎖方案，允許用戶在單手握持手機時，直接通過觸碰手機側邊來解鎖設備。

另外，市場也期待Mate 70系列是否提升AI應用。之前Mate 60系列已使用AI技術幫助圖像處理、聲音識別和自然語言識別。

華為Mate 60系列8月開始官方首次降價，除了非凡大師系列未降價，其他Mate 60系列優惠人民幣500元到800元不等。

人臉 余承東 語言

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