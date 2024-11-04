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華為Mate 70官方售價流出？人民幣8,599元

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
史上最強華為Mate手機即將在11月上市。圖為Mate 60手機在2023年上市。（路透）
史上最強華為Mate手機即將在11月上市。圖為Mate 60手機在2023年上市。（路透）

華為終端BG董事長余承東4日一早就發微博宣布，史上最強華為Mate手機即將在11月上市。陸媒認為該手機應該就是Mate 70旗艦機，網路並傳出售價可能是人民幣8,599元（約新台幣3.8萬元）。

由於華為Mate 60 Pro去年未辦發表會就直接上市販售，外界預期今年可能會有類似模式。

Mate 70在4日登上微博熱搜，並有博主發布一張圖片，並配文稱：華為Mate 70不會吧？我感覺是煙霧彈！圖片顯示Mate 70官方圖，展示Mate 70的各種細節，並標註價格：人民幣8,599元，但博主本身也並不確定此圖真假。不少網友稱網傳Mate 70價格虛高了，也有不少網友稱看起來還不錯、聽說明天開始預告，真假最快明天知道了、這價格虛高了吧，肯定是pro的價格。

快科技報導，進入11月，華為將迎來新品大爆發，手機、折疊機、平板電腦、智慧手表等新品正在路上。

據了解，除華為Mate 70系列外，華為本月還將發表Mate X6系列折疊機、非凡大師智慧手表、WATCH D2智能手錶、Freebuds Pro 4耳機、MatePad Pro 13.2柔光版。

值得注意的是，鴻蒙智行智界S7汽車也將在11月發布，這次配置不一樣，不是重新發布。

在這些新品中，華為Mate 70系列和Mate X6系列最受消費者關注，前者是華為年度直板旗艦機，後者為折疊旗艦手機。

據爆料，華為Mate X6定位輕薄大折疊屏，供應鏈反饋該機在加訂單，進一步把控萬元手機市場，同期沒有競品。

參考華為Mate X5定價，Mate X6系列起售價預計在人民幣13,000-15,000元之間。

另外，華為WATCH D2智慧手表已於今年9月在海外發布，手表可通過內置微型泵測量血壓，支持24小時動態血壓監測。

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