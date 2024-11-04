中國救經濟規模將揭曉 分析：聚焦化債多於提振需求

中國人大常委會4日至8日召開，外界預期會議結束後，財政刺激政策的規模將會揭曉。分析稱，方案會聚焦於透過地方政府債務互換和向銀行注資來穩定經濟，而不是市場預期會複製2008年的人民幣4兆元財政及貨幣政策。

中國政府自9月底起宣布一系列的財政刺激政策，包括發行超長期特別國債來支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，加大化解地方債務風險，減輕地方化債壓力等。

當時官方未公布具體金額，外界預期，4日至8日舉行的全國人大常委會第12次會議後，會有更清晰的訊息。

香港南華早報4日報導，此前中國人民銀行宣布一系列較市場預期大的貨幣寬鬆政策，包括降息降準，之後中國股市一度大幅反彈，令市場預期中國政府將會推出像2008年的4兆元刺激經濟措施。

不過，報導表示，一些分析師正對這些預期降溫。麥格理資本證券公司（Macquarie Capital）首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）表示，政策制定者只是想為經濟提供一個底線，而不是以任何有意義的方式使其通貨再膨脹。

他預期，刺激措施將旨在實現今年的GDP成長目標，同時緩解風險。中國會批准未來3年涉及6兆元的地方政府債務互換，及發行1兆元特別國債來支持國有大型商業銀行補充核心一級資本。

他表示，政策將更多地側重於風險防範和穩定經濟，而不是直接提振需求。「考慮到政策目標是實現今年的增長目標及降低地方政府債務等風險，一開始的預期可能過高」。

渣打銀行大中華區首席經濟學家丁爽表示，此次人大常委會會議主要聚焦化解風險，額外提振消費的措施可能要等到明年。中國可能不願意在今年底提高赤字，但應能透過相關的刺激措施實現經濟成長目標。

他預計，會議後中國將為地方政府債務置換和銀行資本重組提供更多資金，但這些措施「將著眼於長期，而不是即時效果」。

人大常委會舉行會議期間，美國總統大選可能會有結果。丁爽表示，如果共和黨候選人川普（DonaldTrump）當選，可能會對中國加徵關稅。鑑於外部的不確定性加劇，中國可能會採取更大規模的措施來應對，規模可能達到中國GDP的1%至2%。

如果賀錦麗（Kamala Harris）當選，美國可能會維持現在的對中政策，中國對額外措施的需求較少。