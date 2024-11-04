比亞迪月賣逾50萬輛車 10月銷量暴增66％

大陸本土車廠比亞迪月銷量再度創下新高，10月全球乘用車銷量暴增66％，達到創紀錄的50萬零526輛。

據彭博報導，在比亞迪比市場預期更早達到月銷售50萬輛的銷售里程碑之際，包括大眾汽車等汽車製造商在中國市場的處境卻是舉步維艱。10月比亞迪的插電式混合動力汽車銷售最佳，交付量為31萬零912輛。

據報導，比亞迪有望實現修訂後的400萬輛年銷量目標。截至今年10月底，比亞迪已經賣出324萬部車。

至於比亞迪是否能把在中國國內市場的主導地位、轉化成國外市場份額的增長，目前仍有待觀察。10月比亞迪的海外銷量仍停滯在3萬1,200輛左右。

比亞迪並不是唯一一家創下月度紀錄的公司。吉利汽車同樣也刷新紀錄，當月賣出22萬6686輛汽車，年比增長28％；小鵬汽車10月交付量也達到創紀錄的2萬3,917輛。

另一方面，由於第四季業績指引不佳，理想汽車在香港上市的股票上個周五（11月1日）大跌近10％；蔚來汽車銷售也出現下跌。