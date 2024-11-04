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中國監管券商影響IPO業務 前3季收入年減近4成

中央社／ 上海4日電

中國當前對於證券業的監管，造成包含IPO在內的業務執行困難，連帶影響整體營收。據統計，今年前3季整體淨收入約人民幣217億元，年減38%。約8成業者的淨收入較去年同期衰退。

據第一財經報導，主要的券商、投行第3季的財報大致都已經發布，證券業整體業績整體呈現頹勢，龍頭券商也難逃下滑命運，今年前3季，中信建投的淨收入年減幅超過6成，海通證券、中信證券該年減幅分別在5成、4成左右。

報導引述東方財富Choice數據顯示有可比數據的43家上市券商總，業務淨收入總計約人民幣217億元（約新台幣976.5億元），年減38%。約8成的上市券商、投行的業務淨收入較去年同期衰退。

與去年同期相比，今年前3季，僅9家上市券商、投行的淨收入呈現正成長，多為中小型券商。

數據顯示，相較於今年上半年，第3季在政策鬆綁的情形下，雖然業績較去年同期的水準仍有差距，但比起前兩季的「寒冬」，已明顯回暖。

據統計，43家上市券商中，約6成的第3季淨收入較第2季增加，約20家券商收入增幅在2成以上，其中更有5家的增幅超過100%。

報導另提到，今年下半年開始三大交易所重啟受理首度公開發行（IPO），打破了上半年滬深兩市IPO「零受理」的情況，此舉對於券商投行的業績也有幫助，約有6成券商的相關業務收入明顯成長，其中更有兩家大漲200%。

對於第4季的預期，國金證券非銀首席分析師舒思勤認為，政策積極轉向加上流動性改善驅動，券商將會受益；浙商證券非銀金融分析師洪希檸表示，「若政策組合拳之下，資本市場表現顯著改善、企業盈利能力修復，IPO、再融資逆週期調節或有放鬆的可能」。

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