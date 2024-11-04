快訊

桌球／中國傳奇名將馬龍將訪台 這項成就前無古人

TGI FRIDAYS美國總部正式提出聲請破產保護 台代理商發3點聲明

賴清德鞏固「後蔡」軍中支持發言逐步靠攏中華民國派

陸企「元戎啟行」籌資1億美元 放話自駕系統超越特斯拉

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
元戎啟行自駕車測試，在深圳街頭。（圖／取自一財網）
元戎啟行自駕車測試，在深圳街頭。（圖／取自一財網）

深圳自動駕駛解決方案起步公司—元戎啟行已從一家汽車製造商籌集了1億美元資金，正計劃在中國大規模推廣公司輔助駕駛系統，以超越特斯拉。

路透報導，元戎啟行總裁周光稱，目前約有2萬輛汽車已配備公司輔助駕駛系統，他預計到2025年底達20萬輛。

元戎啟行的輔助駕駛系統類似於特斯拉的完全自動駕駛（FSD）系統，而特斯拉預計將在未來幾個月內在中國推出FSD系統。

報導指出，特斯拉首席執行官馬斯克今年透露，公司計劃在中國推出FSD系統，這是特斯拉第二大市場，這一消息進一步激發了業內的興趣。分析人士稱，此舉將迫使其他競爭者加速發展，以求生存。

周光說，特斯拉在自動駕駛技術方面是先行者，但仍需適應中國本地市場。「中國的交通情況更複雜，行人會在車道上行走，數以百萬計的電動踏板車在道路上穿行送貨。」

另據《車家號》報導，智駕方案商元戎啟行近日完成了1億美元的C輪融資，此輪由大陸長城汽車集團獨家投資。

元戎啟行目前已完成5輪融資，累計融資金額超5億美元，股東包括復星銳正、雲啟資本、阿里巴巴、耀途資本及東風資產等。

延伸閱讀

掌管特斯拉、X平台…野心不止於此！馬斯克如何涉入、干預政治

大數字／電動車戰國時代 百家爭鳴

特斯拉明年推自駕計程車服務 外媒：馬斯克需面臨「2挑戰」

馬斯克頻繁政治表態遭疑「幫川普買票」 30%受訪者不考慮買特斯拉

相關新聞

陸企「元戎啟行」籌資1億美元 放話自駕系統超越特斯拉

深圳自動駕駛解決方案起步公司—元戎啟行已從一家汽車製造商籌集了1億美元資金，正計劃在中國大規模推廣公司輔助駕駛系統，以超...

華為預告史上最強大Mate70 將於本月開賣

大陸網路科技巨頭華為高層在社交平台上預告，華為將在本月推出最新款的Mate系列手機，並形容這是「史上最強大的Mate」。

犛牛奶渣年產值破億 爐霍氂牛公司總經理冀與台企合作

甘孜州北路重鎮爐霍縣也是川藏公路北線進入西藏及青海、甘肅的交通要地，長年以來，以豐富酪蛋白聞名，包括浙江、福建、上海等大...

港股平靜 分析：市場及金融高層觀望美國大選結果

香港股市今天表現平靜，恒生指數中午收盤微升21點或0.11%，暫報20528點；有分析指出，市場投資者及金融高層都在觀望...

李強上海視察：大力加強職業教育和技能人才培養

大陸總理李強3日在上海調研職業教育和技能人才培養工作。他強調，積極適應經濟社會發展需要，大力加強職業教育和技能人才培養，...

王文濤晤澳洲貿易部長 籲公平公正對待陸企

大陸商務部部長王文濤3日晚在上海會見應邀參加進博會的澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell），就深化中澳經貿關係，支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。