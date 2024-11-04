陸企「元戎啟行」籌資1億美元 放話自駕系統超越特斯拉
深圳自動駕駛解決方案起步公司—元戎啟行已從一家汽車製造商籌集了1億美元資金，正計劃在中國大規模推廣公司輔助駕駛系統，以超越特斯拉。
路透報導，元戎啟行總裁周光稱，目前約有2萬輛汽車已配備公司輔助駕駛系統，他預計到2025年底達20萬輛。
元戎啟行的輔助駕駛系統類似於特斯拉的完全自動駕駛（FSD）系統，而特斯拉預計將在未來幾個月內在中國推出FSD系統。
報導指出，特斯拉首席執行官馬斯克今年透露，公司計劃在中國推出FSD系統，這是特斯拉第二大市場，這一消息進一步激發了業內的興趣。分析人士稱，此舉將迫使其他競爭者加速發展，以求生存。
周光說，特斯拉在自動駕駛技術方面是先行者，但仍需適應中國本地市場。「中國的交通情況更複雜，行人會在車道上行走，數以百萬計的電動踏板車在道路上穿行送貨。」
另據《車家號》報導，智駕方案商元戎啟行近日完成了1億美元的C輪融資，此輪由大陸長城汽車集團獨家投資。
元戎啟行目前已完成5輪融資，累計融資金額超5億美元，股東包括復星銳正、雲啟資本、阿里巴巴、耀途資本及東風資產等。
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