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港股平靜 分析：市場及金融高層觀望美國大選結果

中央社／ 香港4日電
香港股市今天表現平靜。（中通社）
香港股市今天表現平靜。（中通社）

香港股市今天表現平靜，恒生指數中午收盤微升21點或0.11%，暫報20528點；有分析指出，市場投資者及金融高層都在觀望美國總統大選及中國全國人大常委會會議等結果。

股市分析師普遍指出，自上週起，市場表現平靜，反映出投資者都在觀望美國總統大選結果及美國是否再次降息等。

此外，中國全國人大常委會第12次會議今天起在北京召開，外界預計會議將會落實北京中央新一輪刺激經濟措施，但結果最終如何，不少投資者仍有疑慮，不敢貿然進場。

香港金融管理局總裁余偉文今早也向媒體表示，最近外部環境多變，本週有美國總統大選、美國聯準會議息及中國全國人大常委會會議等，加上地緣政治變化，局方會加倍小心監察。

金管局並公布，今年第3季外匯基金投資收入達到港幣1146億元（約新台幣4584億元），頭3季累計收入2247億元，接近去年全年收入2260億元。

香港經濟日報今天刊登了對瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎的專訪，她表示，短期內，港股走向將受美國總統大選及中國全國人大常委會會議主宰，他們對中資股維持「中性」看法。

她認為，北京中央有可能再以其他方式刺激經濟，但即使中國的政策方向已經轉變，面對美國總統大選及中國全國人大會議兩大不確定因素，目前不是改變對中資股看法的時候。

全國人大 大選 美國

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