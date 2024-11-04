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李強上海視察：大力加強職業教育和技能人才培養

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院總理李強3在上海視察職業教育和技能人才培養工作，圖為李強在世界技能博物館參觀。（新華社）
大陸國務院總理李強3在上海視察職業教育和技能人才培養工作，圖為李強在世界技能博物館參觀。（新華社）

大陸總理李強3日在上海調研職業教育和技能人才培養工作。他強調，積極適應經濟社會發展需要，大力加強職業教育和技能人才培養，努力造就更多高素質技能人才，為高質量發展和高品質生活提供堅實支撐。

新華社報導，李強到上海南湖職業技術學院調研，走進實訓基地察看學生現場操作，瞭解學生就業情況，聽取學院專業建設等彙報。

李強指出，當前經濟社會發展對技能人才的需求更加迫切，各行各業都離不開能工巧匠。要深化產教融合、校企合作，根據社會需要和產業發展實際優化學科專業設置，強化技能實操鍛鍊，提高職業教育質量，促進人才供需高效匹配。

李強還提到，養老、托育、醫療護理等服務需求日益增長，要大力加強相關領域技能人才培訓，提升專業化、職業化水平，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次民生需求，有效擴大就業、促進消費。

另，李強也到世界技能博物館進行調研時強調，各級政府要更加重視、關心技能人才，持續優化支持保障政策，加大制度創新和投入力度。

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