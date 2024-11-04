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華為預告史上最強大Mate70 將於本月開賣

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
華為預計本月20日發行最新版的Mate 70，將搭配原生鴻蒙（HarmonyOS NEXT）操作系統。（圖／取自bilibili網）
華為預計本月20日發行最新版的Mate 70，將搭配原生鴻蒙（HarmonyOS NEXT）操作系統。（圖／取自bilibili網）

大陸網路科技巨頭華為高層在社交平台上預告，華為將在本月推出最新款的Mate系列手機，並形容這是「史上最強大的Mate」。

華為常務董事、終端BG董事長余承東4日在微博發文說，「史上最強大的Mate！11月見！ 」他沒有透露有關機型的任何信息，但貼文留言區有不少大陸網友認為，這可能是華為Mate 70系列的新手機。

新浪科技也在微博發文稱，余承東的貼文意味著華為Mate 70系列確認將在本月正式發布，並表示「首發搭載鴻蒙HarmonyOS NEXT正式版的華為Mate70，你期待嗎？」

華為10月22日正式發佈被稱為「純血鴻蒙」的原生鴻蒙（HarmonyOS NEXT）操作系統。這是中國大陸首個國產移動操作系統，也是繼蘋果iOS和安卓系統後，全球第三大移動操作系統。

余承東當時在發布會上介紹，原生鴻蒙在續航時間、安全和隱私保護等方面，均屬於行業前列。

2019年8月9日，華為正式向全球發佈鴻蒙操作系統。2021年5月17日，華為宣布鴻蒙操作系統源代碼全面開源。今年1月18日，華為推出了HarmonyOS NEXT的開發者預覽版，只能運行鴻蒙原生應用、不再兼容安卓應用，因此被外界稱為「純血鴻蒙」。

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