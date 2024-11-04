王文濤晤澳洲貿易部長 籲公平公正對待陸企

大陸商務部部長王文濤3日晚在上海會見應邀參加進博會的澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell），就深化中澳經貿關係，支持澳企業參加進博會等議題進行務實、建設性的討論。王文濤表示，中方希望澳方不斷完善營商環境，公平公正對待中國企業。

王文濤指出，雙方應在平等互利基礎上推動解決彼此經貿關切，將兩國經濟的互補性轉化為更多務實合作成果。中國經濟繼續保持向好勢頭，這將為澳洲企業創造更多商機。

法雷爾稱，澳方看好中國經濟前景，願致力於對華長期合作。

王文濤說，2024年正值大陸國家主席習近平訪澳和中澳建立全面戰略伙伴關係10周年。澳洲企業普遍認為，健康穩定的中澳關係對雙方經貿合作十分重要。雙方應落實好兩國領導人重要共識，在平等互利基礎上推動解決彼此經貿關切，將兩國經濟的互補性轉化為更多務實合作成果。

王文濤稱，今年參加進博會的澳洲企業數量創新高，這顯示了澳工商界對華經貿合作的熱情和信心。中國經濟繼續保持向好勢頭，這將為澳洲企業創造更多商機。並他說，中國希望澳洲不斷完善營商環境，公平公正對待中國企業。

第七屆進博會將於11月5日至10日在上海舉辦，大陸總理李強將出席開幕式並致辭。路透報導，進博會是習近平提出於2018年舉辦的。在這個世界第二大經濟體面臨日益嚴峻的全球貿易壁壘和國內挑戰之際，今年的進博會是展示中國開放和改革議程的機會。