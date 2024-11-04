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財政不足 陸地方政府對企業「異地執法」日趨嚴重

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
廣東企業壹健康集團被河南商丘、焦作兩市派公安異地執法，導致公司營運停擺。（圖／取自微博）
廣東企業壹健康集團被河南商丘、焦作兩市派公安異地執法，導致公司營運停擺。（圖／取自微博）

大陸地方財政近年因經濟下行捉襟見肘，企業遭「異地執法」的情況頻傳，珠三角地區情況更是嚴重。據稱，廣州去年以來已有近萬家企業遭「異地執法」，大部分是民企。其中一例是年營收曾達人民幣數十億元的「壹健康集團」，被河南公安以涉詐騙為由異地執法，如今已瀕臨破產。

據香港星島日報報導，異地執法現象近期已引發大陸官方關注。大陸國家發改委上月即要求，要防範「趨利性執法」；公安部近日也通知，明確刑案適用資金凍結措施。

《經濟觀察報》引述廣東省情調查研究中心一篇內參稱，近年來廣州、深圳、東莞等珠三角地市已成為異地執法的高發地；廣東網路業態公司遭受異地逐利性執法，生存難以為繼。以廣州市為例，自去年以來，樸樸、壹健康、九浚等近萬間企業遭遇異地執法，大部分案件存在較明顯的逐利性執法動機。

報告指出，廣東企業壹健康集團2022年營收達人民幣24.23億元，去年6月提交申請赴港上市。同年10月，河南省焦作、商丘兩市公安局以涉嫌詐騙為由，出動1,600多名警力到廣州，對壹健康旗下公司執行異地執法。

原本公司涉案總金額僅人民幣60多萬元，但辦案人員卻凍結該集團子公司相關帳戶64個，導致壹健康被逼撤回上市申請，資金問題也引致工廠停工，至今未能恢復運營。

《界面新聞》引述一名中國西南省市監察委人士說，地方財政吃緊是趨利性執法的根本原因，地方上會以一些案件的罰款為依據，衡量案件主管部門的經費劃撥。北京師範大學法學院副教授王靜也稱，財政系統向行政執法部門隱性返還確實存在。

大陸國家發改委主任鄭柵潔10月8日曾要求規範異地行政執法行為，防範選擇性執法、趨利性執法。大陸公安部10月30日也發布新規明確，進一步規範辦理刑事案件適用資金凍結措施。

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