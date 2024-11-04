快訊

馬英九邀陸生訪台名單驚見「奧運6金王」 馬龍能來台灣3大關鍵原因

涉詐助理費高虹安強調「沒1毛進口袋」 誓言絕不忘這一天

最美童星長大！年收千萬「當過阿湯哥女兒」 30歲變這樣

電動車關稅談判 王文濤：雙方正進行第二階段磋商

中央社／ 台北4日電

據中國商務部官網，中國商務部部長王文濤3日在上海會見法國外貿與僑務權理部長普里馬時表示，中歐技術團隊正就歐盟對中國電動車加稅進行第二階段磋商，並指法國應推動歐盟執委會與中方盡快達成雙方可接受的解決方案。

據中國商務部官網，王文濤3日在上海第7屆進博會籌備工作期間，會見應邀參加進博會的普里馬（Sophie Primas），就近期中法經貿合作和中歐貿易摩擦深入交換意見。

王文濤指出，中方努力透過對話磋商妥善解決中歐經貿摩擦。歐盟對中國電動汽車反補貼調查嚴重阻礙中歐汽車產業合作，是中歐業界當前重大關切。

王文濤表示，中歐技術團隊正在進行第二階段磋商。雖然貿易政策問題屬於歐盟執委會權限，但法國作為歐盟重要成員國，應發揮積極作用，推動歐盟執委會切實展現誠意，與中方相向而行，盡快達成雙方業界均可接受的解決方案。

王文濤聲稱，與歐盟在沒有產業申請的情況下就貿然發起反補貼調查完全不同的是，中方展開的白蘭地、豬肉和乳製品等三起貿易救濟調查都是應國內產業申請依法發起，完全符合世貿規則和中國法律法規。

他表示，中方將繼續嚴格依法依規展開調查，保障包括法國在內的歐盟成員國企業合法權利，並基於事實和證據作出裁定。中方願與歐盟執委會共同尋求妥善解決方案。

王文濤表示，今年法方再次擔任進博會主賓國，100多家法方企業參展，數量居歐盟國家首位，證明法方企業高度重視中國市場。

中國商務部引述普里馬表示，法方高度重視發展對中國經貿關係。農食產品是法國對中國貿易重要領域，法方在中方對歐白蘭地等產品發起的調查有重要關切，不希望歐中當前的貿易緊張關係繼續升級，期待雙方通過磋商解決貿易分歧。

中國商務部1日晚間公布，歐盟將派員赴中國，對電動車加徵關稅的替代方案進行磋商，強調希望磋商按照「務實」、「平衡」原則。

延伸閱讀

影／ 費時2年走向電動車友善社區 直擊新北汐止「忠孝大院」

南韓電動車大火後立即修法 北市府籲中央要盡快與地方合作

電動車在社區如何防災？學者：要假想鋰電池一定會起火防範

大數字／電動車市占今年衝上12%

相關新聞

犛牛奶渣年產值破億 爐霍氂牛公司總經理冀與台企合作

甘孜州北路重鎮爐霍縣也是川藏公路北線進入西藏及青海、甘肅的交通要地，長年以來，以豐富酪蛋白聞名，包括浙江、福建、上海等大...

財政不足 陸地方政府對企業「異地執法」日趨嚴重

大陸地方財政近年因經濟下行捉襟見肘，企業遭「異地執法」的情況頻傳，珠三角地區情況更是嚴重。據稱，廣州去年以來已有近萬家企...

陸商務部長見法國部長 重申對話磋商解決中歐經貿摩擦

大陸商務部長王文濤3日晚間在上海開展第七屆進博會籌備工作期間，會見應邀參加進博會的法國外貿與僑務權理部長普里馬（Soph...

上海市長龔正會愛爾蘭科克市長：願科克加大在滬投資

上海進博會將於5日登場，上海市市長龔正3日會見愛爾蘭科克市長博伊爾一行。龔正說，熱忱歡迎更多科克企業亮相進博會，並在生物...

比亞迪聘20萬人趕工 新能源車近三月產量增近20萬輛

比亞迪生產線火力全開，比亞迪主管稱，8至10月三個月間，提升產量近20萬輛，整車加零組件招聘近20萬人，且各廠區生產線都...

陸進口車庫存攀高

中汽協公布數據，9月大陸進口車銷量進一步下探，導致進口車庫存上升至7.5個月，創歷史新高。顯示大陸國產車市占率提升下，進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。