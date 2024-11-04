電動車關稅談判 王文濤：雙方正進行第二階段磋商

據中國商務部官網，中國商務部部長王文濤3日在上海會見法國外貿與僑務權理部長普里馬時表示，中歐技術團隊正就歐盟對中國電動車加稅進行第二階段磋商，並指法國應推動歐盟執委會與中方盡快達成雙方可接受的解決方案。

據中國商務部官網，王文濤3日在上海第7屆進博會籌備工作期間，會見應邀參加進博會的普里馬（Sophie Primas），就近期中法經貿合作和中歐貿易摩擦深入交換意見。

王文濤指出，中方努力透過對話磋商妥善解決中歐經貿摩擦。歐盟對中國電動汽車反補貼調查嚴重阻礙中歐汽車產業合作，是中歐業界當前重大關切。

王文濤表示，中歐技術團隊正在進行第二階段磋商。雖然貿易政策問題屬於歐盟執委會權限，但法國作為歐盟重要成員國，應發揮積極作用，推動歐盟執委會切實展現誠意，與中方相向而行，盡快達成雙方業界均可接受的解決方案。

王文濤聲稱，與歐盟在沒有產業申請的情況下就貿然發起反補貼調查完全不同的是，中方展開的白蘭地、豬肉和乳製品等三起貿易救濟調查都是應國內產業申請依法發起，完全符合世貿規則和中國法律法規。

他表示，中方將繼續嚴格依法依規展開調查，保障包括法國在內的歐盟成員國企業合法權利，並基於事實和證據作出裁定。中方願與歐盟執委會共同尋求妥善解決方案。

王文濤表示，今年法方再次擔任進博會主賓國，100多家法方企業參展，數量居歐盟國家首位，證明法方企業高度重視中國市場。

中國商務部引述普里馬表示，法方高度重視發展對中國經貿關係。農食產品是法國對中國貿易重要領域，法方在中方對歐白蘭地等產品發起的調查有重要關切，不希望歐中當前的貿易緊張關係繼續升級，期待雙方通過磋商解決貿易分歧。

中國商務部1日晚間公布，歐盟將派員赴中國，對電動車加徵關稅的替代方案進行磋商，強調希望磋商按照「務實」、「平衡」原則。