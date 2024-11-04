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中國地方為填補財政不足 民企成生財目標

中央社／ 香港4日電

據報導，中國地方為了解決財政不足的問題，竟然異地執法，以詐騙等理由凍結企業資金或罰款，其中廣州去年至今有近萬家企業受害，大都是民企，這種現象已引起北京中央的關注。

星島日報今天在報導中引述大陸訊息指出，大陸經濟下行，地方財政捉襟見肘，近年「遠洋捕撈」成風。

所謂的「遠洋捕撈」，是指一些地方政府在經濟下行及「創收」面臨壓力之下，為了完成工作指標，透過公安機關異地執法，類似沿海漁民遠洋捕撈。

據指出，廣東珠江三角洲成為大陸地方政府異地執法的高發地，廣東某研究中心的一篇內參透露，去年以來，廣州有近萬家企業遭到異地執法，其中大部分是民企；這些異地執法的動機大都是為了逐利。

報導舉例指出，曾經年收入人民幣（下同）數十億元的廣州壹健康集團，被河南公安以涉嫌詐騙為由「遠洋捕撈」，瀕臨破產，更因此無法到香港上市。

據報導，壹健康集團於2022年的收人達到24.23億元（約新台幣107億元），去年6月申請赴港上市，但同年10月遭到河南焦作、商丘兩市公安局以涉嫌詐騙為由，出動1600多名警力到廣州對其「遠洋捕撈」。

報導表示，壹健康集團的涉案金額原本只有60多萬元，辦案人員卻凍結該集團子公司相關帳戶64個，導致公司被逼撤回赴港上市申請，而資金問題也引致工廠停工，至今未能恢復營運。

有大陸媒體透露，地方財政吃緊是趨利性執法的根本原因，「地方上會以一些案件的罰款為依據，衡量案件主管部門的經費划撥」。

據報導，這種現象已嚴重損害營商環境和政府公信力，引起了北京中央的關注，10月8日，中國國家發改委主任鄭柵潔表示要規範異地行政執法行為，防範選擇性執法、趨利性執法；10月30日，公安部也發布新規，規範辦理刑事案件適用資金凍結措施。

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