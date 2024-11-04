陸商務部長見法國部長 重申對話磋商解決中歐經貿摩擦

大陸商務部長王文濤3日晚間在上海開展第七屆進博會籌備工作期間，會見應邀參加進博會的法國外貿與僑務權理部長普里馬（Sophie Primas），就近期中法經貿合作和中歐貿易摩擦深入交換意見。王文濤稱，中方將在充分尊重事實和符合WTO規則基礎上，努力通過對話磋商妥善解決中歐經貿摩擦。

路透早前報導，普里馬此行將就中國對白蘭地徵收進口關稅一事提出質疑。巴黎方面認為北京此舉是政治性的、不合理的。

在歐盟投票通過對大陸電動車加徵關稅後，北京隨即於10月初對從歐盟進口的白蘭地實施臨時反傾銷措施，歐盟各國中法國受到的衝擊罪大。去年，法國干邑白蘭地（cognac）對中國的出貨量達到17億美元，占中國白蘭地進口量的99%。中國也是僅次於美國，法國干邑白蘭地的第二大出口市場，並且是利潤最高的市場。

根據大陸商務部4日上午發布的新聞稿，王文濤表示，今年是中法建交60周年，法方再次擔任進博會主賓國，100餘家法方企業參展，數量居歐盟國家首位，充分證明法方企業高度重視中國市場。

王文濤指出，中方始終按照中法元首和中法歐領導人今年5月達成的重要共識，在充分尊重事實和符合WTO規則基礎上，努力通過對話磋商妥善解決中歐經貿摩擦。

他強調，歐盟對中國電動汽車反補貼調查嚴重阻礙中歐汽車產業合作，是中歐業界當前重大關切。中歐技術團隊正在進行第二階段磋商。雖然貿易政策問題屬於歐盟執委會權限，但法國作為歐盟重要成員國，應發揮積極作用，推動歐盟執委會切實展現誠意，與中方相向而行，盡快達成雙方業界均可接受的解決方案。

王文濤稱，與歐盟在沒有產業申請的情況下就貿然發起反補貼調查完全不同的是，中方開展的白蘭地、豬肉和乳製品等三起貿易救濟調查都是應國內產業申請依法發起，完全符合WTO規則和中國法律法規。中方將繼續嚴格依法依規開展調查，保障包括法國在內的歐盟成員國企業合法權利，並基於事實和證據作出裁定。中方願與歐盟執委會共同尋求妥善解決方案。

普里馬則表示，法方高度重視發展對中國經貿關係，很高興法國再次擔任進博會主賓國，很高興她在就任不久就率團訪問中國。農食產品是法國對中國貿易重要領域，法方在中方對歐白蘭地等產品發起的調查有重要關切，不希望歐中當前的貿易緊張關係繼續升級，期待雙方通過磋商解決貿易分歧。

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