犛牛奶渣年產值破億 爐霍氂牛公司總經理冀與台企合作

甘孜州北路重鎮爐霍縣也是川藏公路北線進入西藏及青海、甘肅的交通要地，長年以來，以豐富酪蛋白聞名，包括浙江、福建、上海等大陸沿海地區產品都能見到爐霍酪蛋白的蹤影。爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司總經理鄭亮指，由於「台灣的食品要求非常嚴格」，目前都僅是和陸資企業合作，非常希望能跟台資企業對接交流合作，讓「台胞一起嚐嚐犛牛酪蛋白的獨特風味」。

鄭亮接受媒體聯訪時表示，目前現在跟農民契作合作方面，主要是去收購農牧民的奶渣（藏語譯音作曲拉），我們收購的覆蓋面已經除爐霍乃至色達、甘孜、新龍、理塘等各個縣。每年投入的收購資金累計達到人民幣3,000萬元（下同）以上，等到第二條生產線竣工的話，收購資金量將會投入到8,000萬以上，整個產值或將達1.2個億，整個園區的經濟總量能夠突破2億元。

鄭亮續指，過去奶渣的話是伴隨青稞做為主要食物來源，現在藏區的老百姓生活好了，糧油米麵都不缺，因此他們的奶渣就可直接拿出來當經濟作物來賣。現在賣的價格是，20元一斤、40元一公斤，每頭牛的奶渣收入每年大概能夠接近2,000元，所以當地老百姓收入提高許多。

鄭亮談到合作企業時說，像是蘇州佳禾、浙江博多等專門做奶茶或咖啡的企業，又或是香飄飄也是用到其烙蛋白，「我們的酪蛋白供應很廣，且是犛牛酪蛋白」。他強調，在四川就爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司一家酪蛋白生產企業，公司的貨主要供到沿海，如浙江、福建、廣東、上海、江蘇、山東等地生產型企業，「我們是B2B，他們用我們的酪蛋白來添加到奶茶配料裡」，及速溶飲料的配料裡。

至於談到是否想和台灣企業合作，鄭亮回應，非常希望能跟台資企業合作，但到目前為止的話都是陸資企業，希望將來可以跟台資企業合作。他稱，因為和台資企業合作的話，要求也將更嚴格，「因為台灣的食品要求非常嚴格的」。

鄭亮再指，由於台灣牧場數量少，酪蛋白資源缺乏，「他們（台企）選用的配料應該（主要）都是進口的」，所以公司也想藉此和台資企業合作。「我們的犛牛富有獨特風味」，「可以讓台灣同胞一起嚐嚐」，如果有台資企業能夠與其對接交流的話，「我們會非常高興」。