犛牛奶渣年產值破億 爐霍氂牛公司總經理冀與台企合作
甘孜州北路重鎮爐霍縣也是川藏公路北線進入西藏及青海、甘肅的交通要地，長年以來，以豐富酪蛋白聞名，包括浙江、福建、上海等大陸沿海地區產品都能見到爐霍酪蛋白的蹤影。爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司總經理鄭亮指，由於「台灣的食品要求非常嚴格」，目前都僅是和陸資企業合作，非常希望能跟台資企業對接交流合作，讓「台胞一起嚐嚐犛牛酪蛋白的獨特風味」。
鄭亮接受媒體聯訪時表示，目前現在跟農民契作合作方面，主要是去收購農牧民的奶渣（藏語譯音作曲拉），我們收購的覆蓋面已經除爐霍乃至色達、甘孜、新龍、理塘等各個縣。每年投入的收購資金累計達到人民幣3,000萬元（下同）以上，等到第二條生產線竣工的話，收購資金量將會投入到8,000萬以上，整個產值或將達1.2個億，整個園區的經濟總量能夠突破2億元。
鄭亮續指，過去奶渣的話是伴隨青稞做為主要食物來源，現在藏區的老百姓生活好了，糧油米麵都不缺，因此他們的奶渣就可直接拿出來當經濟作物來賣。現在賣的價格是，20元一斤、40元一公斤，每頭牛的奶渣收入每年大概能夠接近2,000元，所以當地老百姓收入提高許多。
鄭亮談到合作企業時說，像是蘇州佳禾、浙江博多等專門做奶茶或咖啡的企業，又或是香飄飄也是用到其烙蛋白，「我們的酪蛋白供應很廣，且是犛牛酪蛋白」。他強調，在四川就爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司一家酪蛋白生產企業，公司的貨主要供到沿海，如浙江、福建、廣東、上海、江蘇、山東等地生產型企業，「我們是B2B，他們用我們的酪蛋白來添加到奶茶配料裡」，及速溶飲料的配料裡。
至於談到是否想和台灣企業合作，鄭亮回應，非常希望能跟台資企業合作，但到目前為止的話都是陸資企業，希望將來可以跟台資企業合作。他稱，因為和台資企業合作的話，要求也將更嚴格，「因為台灣的食品要求非常嚴格的」。
鄭亮再指，由於台灣牧場數量少，酪蛋白資源缺乏，「他們（台企）選用的配料應該（主要）都是進口的」，所以公司也想藉此和台資企業合作。「我們的犛牛富有獨特風味」，「可以讓台灣同胞一起嚐嚐」，如果有台資企業能夠與其對接交流的話，「我們會非常高興」。
據了解，爐霍位於青藏高原東南緣在甘孜州中北部，是甘孜州的北路重鎮，也是川藏公路北線進入西藏及青海、甘肅的交通要地，同時爐霍因其特殊地理條件，被譽為「唐卡之鄉」或「崩科之城」。而爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司是四川唯一一家酪蛋白關聯產品生產企業，也是該縣第一家規上工業企業。
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